Unfall bei Klagenfurter Bahnunterführung: Frau (62) schwer verletzt

Eine 62-jährige Frau ist in Klagenfurt (Kärnten) mit dem E-Bike gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in einer Bahnunterführung auf der Waidmannsdorfer Straße.

Zu einem folgeschweren Unfall kam es am Dienstagmorgen bei der Bahnunterführung im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf.

Zu einem folgeschweren Unfall kam es am Dienstagmorgen bei der Bahnunterführung im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf.

Am Dienstag um 10.20 Uhr war eine 62-jährige Frau aus Deutschland mit ihrem E-Bike auf der Waidmannsdorfer Straße in Klagenfurt am Wörthersee in Richtung Ankershofenstraße unterwegs. Im Bereich einer Bahnunterführung verlor die Radfahrerin aus bislang unbekannter Ursache das Gleichgewicht und kam zu Sturz. Dabei schlug sie ungeschützt mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Fahrradhelm wurde nicht getragen, heißt es von der Polizei.

Alkoholtest negativ

Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde die Frau in das Klinikum Klagenfurt am Wörthersee eingeliefert und medizinisch versorgt. Ein durchgeführter Alkomatentest verlief negativ. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.