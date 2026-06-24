Fehlalarm an Klagenfurter Schule löste Polizeieinsatz aus

Am Montag kam es an einer Schule in Klagenfurt zu einem größeren Aufgebot der Exekutive. Ursache für die Alarmierung war jedoch kein Ernstfall, es wird von einem unabsichtlichen Fehlalarm ausgegangen.

Der Einsatz zog die Aufmerksamkeit von Passanten und Anwohnern auf sich, nachdem mehrere Einsatzfahrzeuge im Umfeld des Schulgebäudes gesichtet worden waren. Ein Augenzeuge schilderte die Situation während der Vorbeifahrt gegenüber der Redaktion: „Ich habe nur etwa zehn Polizeifahrzeuge gesehen.“

Alarm vermutlich unabsichtlich ausgelöst

Die Landespolizeidirektion Kärnten konnte den Vorfall auf Anfrage aufklären und Entwarnung geben. Werner Pucher von der Landespolizeidirektion Kärnten bestätigte den Einsatz gegenüber 5 Minuten, erklärte allerdings, dass es sich nicht um eine absichtliche Auslösung des Alarms gehandelt haben soll. Daraufhin schrillten die Schulglocken und der Notruf ging bei der Polizei ein. In der Folge wurden mehrere Einsatzkräfte zum Schulstandort geschickt, relativ schnell wurde aber klar, dass es sich um einen Fehlalarm handelte, wie Pucher erläutert.