Bis 2032: UKH wird durch modernes Traumazentrum in Klagenfurt ersetzt

Das neue AUVA-Traumazentrum in Klagenfurt soll bis 2032 das alte Unfallkrankenhaus ersetzen. Die Ärztekammer fordert nun eine zügige und plangemäße Umsetzung des Projekts.

Die Würfel für das neue AUVA-Traumazentrum in Klagenfurt sind gefallen. Der Neubau wird das in die Jahre gekommene Unfallkrankenhaus (UKH) ersetzen und soll bis zum Jahr 2032 seine Tore öffnen. Bei der Kärntner Ärztekammer stößt dieses Vorhaben auf große Erleichterung und die dringende Hoffnung, dass der Zeitplan konsequent eingehalten wird.

„Von essentieller Bedeutung“

In einer gemeinsamen Stellungnahme unterstreichen der Präsident der Kärntner Ärztekammer, Markus Opriessnig, und der Sprecher der angestellten Ärztinnen und Ärzte, Kurienobmann und Vizepräsident Maximilian Miksch, die enorme Tragweite des Vorhabens: „Das neue Unfallspital, wie es jetzt in etwas abgespeckter Form von der AUVA und der KABEG im Klinikum umgesetzt werden soll, ist für die Versorgung der Kärntner Bevölkerung von essentieller Bedeutung. Es garantiert den Anschluss Kärntens an die Spitzenversorgung im Fach Traumatologie und Orthopädie.“

Fachleute aus Spezialdisziplinen, ohne Zeitverlust

Ein zentraler Vorteil des künftigen Standorts direkt auf dem Areal des Klinikums Klagenfurt liegt in der unmittelbaren Nähe zu anderen medizinischen Fachbereichen. Dadurch wird sichergestellt, dass bei Schwerstverletzten im Bedarfsfall Fachleute aus sämtlichen Spezialdisziplinen ohne Zeitverlust herangezogen werden können. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringt die Entscheidung ebenfalls eine spürbare Entlastung. Miksch, der selbst im UKH tätig ist, betont, dass der Beschluss einer spürbaren Verunsicherung in der Belegschaft ein Ende setzt: „Hier arbeitet ein hoch qualifiziertes Team, das 365 Tage im Jahr Patienten versorgt. Ohne das neue Projekt hätte sich die Frage gestellt, wie es mit dem UKH am bestehenden Standort weitergeht. Es wären hohe Investitionen notwendig.“