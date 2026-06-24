Klagenfurter Tech-Händler schlitterte in Konkurs

Über das Vermögen der HQS E-Tech GmbH in Klagenfurt wurde am ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Der Elektrotechnik-Vertrieb hat mit einem Liquiditätsengpass zu kämpfen.

Die HQS E-Tech GmbH wurde im Jahr 2022 in Klagenfurt gegründet. Seitdem lag der Vertrieb und Handel mit elektrotechnischen Komponenten und Systemen im Fokus des Unternehmens, über dessen Vermögen am Mittwoch ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde. Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband belaufen sich die Verbindlichkeiten auf zirka 64.000 Euro. „Ein Aktivstand liegt derzeit nicht vor“, heißt es wiederum vonseiten des Kreditschutzverbandes von 1870.

Mietvertrag bereits gekündigt

Als Insolvenzursache wurd ein Liquiditätsengpass angeführt. Offenbar vor allem dadurch verursacht, weil verbundene Unternehmen und eine Holding ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen seien. Von der Insolvenz sind ungefähr 15 Gläubiger und ein Dienstnehmer betroffen. Ob der Abschluss eines Sanierungsplans beabsichtigt wird, ist derzeit noch unklar. Der Mietvertrag in Klagenfurt wurde jedoch bereits mit 30. November 2025 gekündigt. Gläubigerforderungen können ab sofort und bis zum 27. Juli 2026 (gerichtliche Anmeldefrist) angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Konrad Burger-Scheidlinbestellt.