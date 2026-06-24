Zwei neue Radargeräte: Wo in Klagenfurt jetzt geblitzt wird
Die Verkehrsüberwachung in Klagenfurt wurde in den vergangenen Tagen verschärft. Zwei neue Radargeräte wurden aufgestellt, um gegen Temposünder vorzugehen.
Zwei neue Blitzer nehmen künftig Raser in Klagenfurt ins Visier. Einer wurde in der Glanfurtgasse im Bereich des Wörthersee Stadions aufgebaut, wie ein 5-Minuten-Leser am Mittwochnachmittag bemerkte. Ein weiteres Radargerät steht seit kurzem in der Tessendorfer Straße auf Höhe des Erdbeerlandes. Mit den neuen Tempomessanlagen soll nun zusätzlich kontrolliert werden, ob sich Autofahrer dort an die erlaubte Geschwindigkeit halten.
Wurdest du in Klagenfurt schon einmal geblitzt?
Erzähle auch du deine Geschichte
Die 5 Minuten Redaktion liebt ihre Leser/innen und deren Geschichten. Hast du etwas zu erzählen, das die Kärntner bewegt? Schreibe uns per Mail an redaktion@5min.at. Wir freuen uns auf deine Nachricht.