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Ein Bild auf 5min.at zeigt das neue Radargerät in der Glanfurtgasse in Klagenfurt.
Fuß vom Gas: Zwei neue Radargeräte kontrollieren in Klagenfurt ab sofort das Tempo der Autofahrer.
Klagenfurt
24/06/2026
Aufgepasst
Leserstory

Zwei neue Radargeräte: Wo in Klagenfurt jetzt geblitzt wird

Die Verkehrsüberwachung in Klagenfurt wurde in den vergangenen Tagen verschärft. Zwei neue Radargeräte wurden aufgestellt, um gegen Temposünder vorzugehen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)
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Zwei neue Blitzer nehmen künftig Raser in Klagenfurt ins Visier. Einer wurde in der Glanfurtgasse im Bereich des Wörthersee Stadions aufgebaut, wie ein 5-Minuten-Leser am Mittwochnachmittag bemerkte. Ein weiteres Radargerät steht seit kurzem in der Tessendorfer Straße auf Höhe des Erdbeerlandes. Mit den neuen Tempomessanlagen soll nun zusätzlich kontrolliert werden, ob sich Autofahrer dort an die erlaubte Geschwindigkeit halten. 

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