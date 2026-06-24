„Unterrepräsentiert“: Verein lädt Frauen zum Dart-Schnupperabend

„Mehr Frauen zum Dartsport“ ist das gesetzte Motto des ESV DC Inferno. Am Donnerstag, dem 2. Juli 2026, veranstaltet der Verein in Klagenfurt erstmals einen Damenschnupperabend. Die Teilnahme ist kostenlos.

Der Damenschnupperabend findet am 2. Juli 2026 in der Karl-Landsteiner-Gasse 19 statt.

Der Damenschnupperabend findet am 2. Juli 2026 in der Karl-Landsteiner-Gasse 19 statt.

„Obwohl es eine Mentalsportart ist, sind Damen im Darts noch eher unterrepräsentiert. Das wollen wir jetzt mit unserem ersten Schnupperabend exklusiv nur für Frauen ändern“, erklärt Melanie Lang vom ESV DC Inferno. Die Teilnahme ist kostenlos. Vorkenntnisse sind nicht nötig, Wurfpfeile gibt es vor Ort.

Einführung in den Dartsport

Im Vereinshaus in der Karl-Landsteiner-Gasse 19 in Klagenfurt erhalten die Teilnehmerinnen ab 17.30 Uhr eine unkomplizierte Einführung in den Dartsport und die Spielregeln. Außerdem werden Tipps zur richtigen Wurftechnik gegeben. „Ich freue mich über die Initiative des Vereins und lade alle Frauen ein, beim Schnupperabend vorbeizuschauen und den faszinierenden Dartsport kennenzulernen“, betont Stadträtin Constance Mochar (SPÖ).

Sanierung erst kürzlich abgeschlossen

Die Vereinsräumlichkeiten präsentieren sich nach einer umfassenden Sanierung übrigens in neuem Glanz. Ein extra geschaffener Bereich bietet nun Platz für fünf Dartvorrichtungen, aufgeteilt in drei E-Dart und zwei Steel-Dart-Plätze. Die offizielle Eröffnungsfeier der neuen Räumlichkeiten ist am 22. August 2026 geplant.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.06.2026 um 18:38 Uhr aktualisiert