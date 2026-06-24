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Trotz zwei Schlössern: Bike direkt vor Bad gestohlen
m Bezirk Klagenfurt wurde am Mittwoch ein E-Bike gestohlen. Das Rad war mit zwei Schlössern gesichert.
Derzeit unbekannte Täter stahlen am Mittwoch, dem 24. Juni 2026, im Bezirk Klagenfurt ein E-Bike. Der Diebstahl ereignete sich im Zeitraum zwischen 11 und 15.30 Uhr. Das E-Bike befand sich im Bereich eines Bades und war mit zwei Schlössern gesichert. Dennoch gelang es den Tätern, das Rad zu stehlen. Der 47-jährigen Besitzerin aus dem Bezirk Hallein entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.
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