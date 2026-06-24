Trotz zwei Schlössern: Bike direkt vor Bad gestohlen

Obwohl das E-Bike mit zwei Schlössern gesichert war, schlugen die bislang unbekannten Täter zu und verursachten einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Obwohl das E-Bike mit zwei Schlössern gesichert war, schlugen die bislang unbekannten Täter zu und verursachten einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Derzeit unbekannte Täter stahlen am Mittwoch, dem 24. Juni 2026, im Bezirk Klagenfurt ein E-Bike. Der Diebstahl ereignete sich im Zeitraum zwischen 11 und 15.30 Uhr. Das E-Bike befand sich im Bereich eines Bades und war mit zwei Schlössern gesichert. Dennoch gelang es den Tätern, das Rad zu stehlen. Der 47-jährigen Besitzerin aus dem Bezirk Hallein entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.