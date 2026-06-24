Verstärkung: KAC holt sich Defensiv-Spezialist

Der EC-KAC verstärkt seine Defensive in der kommenden Eishockey-Saison 2026/27 mit Mattias Göransson. „Er war jetzt sieben Saisonen hindurch in einer der besten Ligen in Europa im Einsatz und hat sich dort als zuverlässiger Abwehrspieler mit eher defensiver Ausrichtung erwiesen. Wir sind der Meinung, dass er seine Qualitäten in unserer Liga auch in Richtung Offensive zur Entfaltung bringen wird“, betont Head Coach Kirk Furey.

Sieben Jahre in Schwedens höchster Liga

Zuletzt stand Göransson zwei Jahre lang beim Rögle BK unter Vertrag. In insgesamt 338 SHL-Partien verbuchte der Defensivverteidiger 67 Scorerpunkte (18 Tore, 49 Assists) und ein Plus/Minus-Rating von +22. „Ich freue mich sehr, dass ich zum EC-KAC komme und für einen so traditionsreichen Klub mit einer so starken Fanbase spielen kann“, betont Göransson selbst. „Ich habe das Gefühl, dass ich sehr gut in dieses System passe, und hoffe, dass ich ein wichtiges Teil in diesem Puzzle werden kann.“