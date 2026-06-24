Skip to content
Region auswählen:
/ ©Pixabay / Hai Nguyen Tien
Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Kinder, die am Wasser spielen.
Es gibt noch freie Plätze für die städtische Ferienbetreuung „Funtastico“.
Klagenfurt
24/06/2026
„Funtastico“

Trotz finanzieller Unsicherheiten: Städtische Ferienbetreuung startet im August

Gute Nachrichten für Familien: Die städtische Ferienbetreuung „Funtastico“ findet trotz anfänglicher finanzieller Unsicherheiten nun doch statt - und zwar von 3. August bis 4. September 2026 am Schulsportplatz in St. Ruprecht.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(121 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

„Ich freue mich, dass wir ‚Funtastico‘ auch heuer wieder anbieten können. Trotz der finanziellen Herausforderungen war es mir wichtig, die Kinderbetreuung sicherzustellen“, betont Stadträtin Constance Mochar (SPÖ). „Mit den kostengünstigen Teilnahmebeiträgen schaffen wir ein Angebot, das Familien wirklich entlastet und den Kindern eine unbeschwerte und aktive Ferienzeit ermöglicht“, so die zuständige Referentin.

Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist die neue Stadträtin Constance Mochar.
©StadtKommunikation / Wedenig
Am Foto: Stadträtin Constance Mochar

Es gibt noch freie Plätze

Für die Sommerferienbetreuung gibt es aktuell noch freie Plätze. Das Angebot richtet sich an in Klagenfurt wohnhafte Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren, wobei ausdrücklich auch Kinder mit Handicap willkommen sind. Interessierte Eltern können die Anmeldung unkompliziert über die Webseite www.funtastico-ferien.at erledigen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at