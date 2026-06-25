Neue Radunterführung in Pörtschach: 2,3-Millionen-Projekt läuft bis 2027

In Pörtschach am Wörthersee wird am Goritschacherweg eine neue Geh- und Radwegunterführung errichtet, während die bestehende Eisenbahnkreuzung aufgelassen wird.

Durch den Ersatz der niveaugleichen Querung der Bahnstrecke durch eine kreuzungsfreie Verbindung wird ein Konfliktbereich entfernt, was die Verkehrssicherheit erhöhen und den Geh- und Radverkehr auf dem Wörthersee Radweg unabhängig vom Bahnverkehr mahen soll. Die Investitionssumme für das Projekt beträgt rund 2,3 Millionen Euro. Das Land Kärnten trägt dazu einen Kostenzuschuss von rund 520.000 Euro bei, während die Gemeinde rund 400.000 Euro übernimmt und sich zudem zur Hälfte an den jährlichen Erhaltungskosten beteiligt.

Über den zeitlichen Ablauf

Die Bauarbeiten beginnen am 5. Oktober 2026 und dauern bis zum 26. November 2027, wobei die Verkehrsfreigabe der Unterführung bereits für Mai 2027 geplant ist. Bis zu dieser Freigabe bleibt die bestehende Eisenbahnkreuzung in Betrieb. Auf den Fahrplan der Bahn haben die Arbeiten keine Auswirkungen. Im Projektumfeld kann es vorübergehend zu Einschränkungen, geänderten Wegeführungen und Verkehrsanpassungen kommen, wobei der Radweg während der Bauphase über die Seeuferstraße umgeleitet wird.

Anbindung an bestehende Wege

Zu den geplanten Maßnahmen gehören neben dem Bau der Unterführung auch die Anbindung an bestehende Wege, die Integration in das regionale Radwegenetz, die Verknüpfung mit der B83 Kärntner Straße sowie begleitende Anpassungen im direkten Umfeld.