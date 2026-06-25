Südring: Diese Baustelle trifft Klagenfurter ab Ende Juni

Ab Ende Juni starten am Südring Klagenfurt umfangreiche Arbeiten für die Zufahrt zum neuen Hallenbad. Bis Mitte September kommt es zu Verkehrsbehinderungen und temporären Sperren.

Die Nebenfahrbahn muss zeitweise gesperrt werden und der Verkehr am Südring wird in beiden Fahrtrichtungen angepasst geführt.

Die Nebenfahrbahn muss zeitweise gesperrt werden und der Verkehr am Südring wird in beiden Fahrtrichtungen angepasst geführt.

Ab Ende Juni 2026 kommt es entlang des Südrings in Klagenfurt, im Bereich zwischen FITINN und der Leopold-Wagner-Arena, zu umfangreichen Infrastrukturmaßnahmen. Jene Arbeiten schaffen die Voraussetzungen für die künftige Zufahrt zum neuen Alpen-Adria Familien- & Sportbad und bündeln Maßnahmen im Straßen-, Leitungs- und Hochwasserschutzbereich.

Aufeinander abgestimmte Bauphasen

Unter anderem werden ein neuer Linksabbiegestreifen am Südring, der Einfahrtstrichter in den Karoline-Käfer-Weg sowie ein durchgehender Geh- und Radweg errichtet. Zudem werden eine Druckknopfampel versetzt, Leitungsquerungen durchgeführt und ein Hochwasserschutzdamm hergestellt. Die Arbeiten sind in aufeinander abgestimmte Bauphasen unterteilt und dauern voraussichtlich bis Mitte September 2026.

Zeitweise gesperrt

Während der ersten Grabungen ab Ende Juni bleibt der fließende Verkehr am Südring unbeeinträchtigt. In den folgenden Phasen kommt es jedoch zu wechselnden Einschränkungen: Die Nebenfahrbahn muss zeitweise gesperrt werden und der Verkehr am Südring wird in beiden Fahrtrichtungen angepasst geführt. Für den Fuß und Radverkehr ist Mitte bis Ende Juli mit einer etwa einwöchigen Vollsperre zu rechnen, während der restlichen Zeit wird eine temporäre Verbindung über das Baufeld eingerichtet. Die Stadtwerke Klagenfurt bitten um Verständnis und Vorsicht im Baustellenbereich.