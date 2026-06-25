Mann schlägt Lebensgefährtin Bierkrug gegen den Kopf

Ein 53-jähriger Mann steht in Verdacht, seine Lebensgefährtin körperlich angegriffen zu haben. Auch gegenüber der Polizei verhielt er sich äußerst aggressiv. Er wurde - nach Einsatz von Pfefferspray - festgenommen.

Ein Fall von häuslicher Gewalt beschäftigte in der Nacht auf Donnerstag die Klagenfurter Polizei. Ein 53-jähriger Mann steht in Verdacht seiner Lebensgefährtin einen Bierkrug gegen den Kopf geschlagen und ihr den Arm verdreht zu haben. Die 53-jährige Frau ist kurz nach Mitternacht auf der Polizeiinspektion erschienen. „In der Folge begab sich eine Streife zur gemeinsamen Wohnadresse, um gegen den Mann ein Betretungs- und Annäherungsverbot auszusprechen“, heißt es vonseiten der Polizei.

Festnahme in Klagenfurt

Auch gegenüber den Streifenbeamten verhielt sich der Mann äußerst aggressiv. Er beschimpfte sie; musste letztendlich sogar festgenommen werden. Im Zuge dessen leistete er erheblichen Widerstand. Die Exekutive sah sich sogar dazu gezwungen, Pfefferspray einzusetzen. „Der Mann wurde anschließend in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert“, so die Beamten abschließend.