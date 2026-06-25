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Ein Bild auf 5min.at zeigt eine junge Frau, die ein oranges Kleid in die Höhe hält.
Gegen die Teuerung: Am vergangenen Dienstag verschenkte die KPÖ Klagenfurt am Alten Platz kostenlose Vintage-Kleidung.
Klagenfurt
25/06/2026
Am Dienstag

Kostenlose Vintage-Mode: Das steckte hinter dem Event am Alten Platz

Im Rahmen eines PopUp-Events verschenkte die KPÖ Klagenfurt am vergangenen Dienstag, dem 23. Juni 2026, Vintage-Kleidung am Alten Platz. Dutzende Kleidungsstücke fanden an diesem Nachmittag neue Besitzer.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(148 Wörter)
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Die Kleiderschenkerei findet regelmäßig im Volkshaus am Südbahngürtel statt. Im Rahmen einer Anti-Teuerungskampagne der Kommunistische Partei Österreich (KPÖ) wurde sie am vergangenen Dienstag auf den Alten Platz in Klagenfurt verlegt. Das Konzept ist einfach: Die Vintage-Kleidung wird von Menschen gespendet und kostenlos weitergegeben. Wer ein passendes Kleidungsstück findet, kann es mitnehmen – ganz ohne Gegenleistung.

KPÖ verlegte Kleiderschenkerei ins Zentrum

Das Popup-Event versteht sich als praktischer Beitrag gegen Verschwendung und soziale Ausgrenzung. „Die große Resonanz zeigt, dass Solidarität im Alltag gefragt ist. Gerade in Zeiten der Teuerung suchen viele Menschen nach Möglichkeiten, einander zu unterstützen. Die Kleiderschenkerei ist ein Beispiel dafür, dass es auch anders geht – ohne Profitinteressen, dafür mit gegenseitiger Hilfe“, freut sich Bea Samwald, Sprecherin der KPÖ Klagenfurt/Celovec. Kleiderspenden können direkt vor Ort abgegeben werden.

Ein Bild auf 5min.at zeigt eine junge Frau und einen jungen Mann mit Infoflyern am Alten Platz.
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Die Aktion fand im Rahmen einer Anti-Teuerungskampagne der KPÖ Klagenfurt statt.
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