Reels, Lied und Tanz: Schüler setzen Zeichen gegen Hass im Netz

Hass im Netz und Cybermobbing sind für viele Jugendliche leider traurige Realität. Das Projekt „#nohate – So geht Respekt!“ wurde deshalb auch im Schuljahr 2025/26 erneut umgesetzt - diesmal von der 1BE-Klasse der BAfEP Kärnten.

Die Schüler der BAfEP Kärnten in Klagenfurt entwickelten im Rahmen des Projektes „#nohate – So geht Respekt!“ Social-Media-Reels und ein eigenes Lied mit Tanz passend zu der Thematik. Das Ergebnis wurde am 25. Juni 2026 bei der Abschlussveranstaltung der BAfEP im Turnsaal präsentierten. Bildungsdirektorin Isabella Penz verdeutlicht im Zuge dessen die Wichtigkeit der Initiative: „Das Unterscheiden von Fakt und Fiktion, das kritische Denken und die Reflexion des eigenen Tuns sind wichtige Kompetenzen im Umgang mit Hass im Netz und ein wichtiger Schritt zur Förderung von Toleranz, Respekt und Verantwortungsbewusstsein.“

©EqualiZ & Büro LRin Lagger-Pöllinger Das Projekt „#nohate – So geht Respekt!“ wurde heuer von der 1BE-Klasse der BAfEP Kärnten umgesetzt.

„Worte haben Wirkung“

Mit einem Peer-to-Peer-Ansatz erreichen die Jugendlichen andere dabei auf Augenhöhe. Susanne Ebner, Leiterin der Gleichbehandlungsstelle, erläutert: „Gerade Jugendliche, für die Instagram, TikTok und Co. ein selbstverständlicher Teil ihres Lebensraums sind, sind oftmals Zeugen von Online-Übergriffen. Daher kann der Peer-to-Peer-Ansatz helfen, die Konfliktverläufe entscheidend zu steuern.“ Ähnlich sieht das auch Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ). „Worte haben Wirkung – online genauso wie offline. Deshalb ist es wichtig, Jugendliche früh für Respekt, Verantwortung und Zivilcourage im Netz zu sensibilisieren.“

„Ein musikalisches Plädoyer gegen Hass im Netz“

Die Initiative „#nohate“ wurde von der Gleichbehandlungsstelle des Landes Kärnten gemeinsam mit der Bildungsdirektion Kärnten ins Leben gerufen. Die pädagogische Umsetzung erfolgt durch den Verein EqualiZ. „#nohate – So geht Respekt! schafft wichtige Impulse und zeigt, wie aus Bewusstsein konkretes Handeln für mehr Respekt und Zusammenhalt entstehen kann. Ich danke für dieses wichtige Engagement“, so Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) und Christine Erlach, Geschäftsleiterin von EqualiZ, ergänzt abschließend. „Auch heuer haben die beteiligten Jugendlichen aus gesellschaftlich relevanten Inhalten eigenen kreativen Content entwickelt – reflektiert, kritisch und engagiert. Das Ergebnis: ein musikalisches Plädoyer gegen Hass im Netz und für Solidarität und Gemeinschaft. Projekte dieser Art schaffen wichtige Räume für Beteiligung, Selbstwirksamkeit und gesellschaftlichen Dialog.“