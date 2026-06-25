Großevent im Wörthersee-Stadion sorgt für Einbahnregelung und Sperren

Nach über zehn Jahren kehrt die Freestyle-Show "Masters of Dirt" am kommenden Samstag, dem 27. Juni 2026, zurück ins Wörthersee-Stadion. Aufgrund des Events kommt es vorübergehend zu Einschränkungen im Öffi-Netz.

Im Klagenfurter Wörthersee-Stadion laufen die Aufbauarbeiten für „Masters of Dirt“ bereits auf Hochtouren. Da zu diesem Event tausende Freestyle-Fans erwartet werden, müssen Autofahrer am kommenden Samstag, dem 27. Juni 2026, mit Verkehrsbehinderungen rund um das Areal rechnen. Konkret wird der Südring ab der Süduferstraße als Einbahnstraße eingerichtet. Diese Regelung gilt ab 14 Uhr in Fahrtrichtung von West nach Ost. Auch die Zufahrtsstraßen im Bereich des Stadions werden aufgrund des erhöhten Besucheraufkommens gesperrt.

Einschränkungen im KMG-Liniennetz

Für die Anreise zum Stadion steht ab 15 Uhr ein Shuttlebus bereit, der Fahrgäste vom Minimundus-Wiesenparkplatz sowie vom A2-Autobahnparkplatz befördert. Wichtig zu wissen: Die Eintrittskarte gilt nicht als Busticket für den regulären Linienverkehr der KMG Klagenfurt Mobil GmbH. Öffi-Fahrgäste müssen sich im KMG-Liniennetz auf Sperren und Umleitungen einstellen – und zwar bis Mitternacht.

Folgende Regelungen gelten: Die Linie B (Viktring) wird ab 14 Uhr aufgrund der Sperre kurzgeführt und verkehrt über den Baumbachplatz weiter zur Pädagogischen Hochschule und von dort wieder linienmäßig retour zum Heiligengeistplatz.

wird ab 14 Uhr aufgrund der Sperre kurzgeführt und verkehrt über den Baumbachplatz weiter zur Pädagogischen Hochschule und von dort wieder linienmäßig retour zum Heiligengeistplatz. Die Linie 4 (Strandbad) fährt ab 14 Uhr (stadtauswärts) ab Baumbachplatz in die Luegerstraße – Villacher Straße – Mozartstraße und Kranzmayerstraße zur Universität / Strandbad. Retour ab Universität über Universitätsstraße und Ginzkeygasse zur Luegerstraße – Siebenhügelstraße (Haltestelle Neugasse) und weiter über Linie.

fährt ab 14 Uhr (stadtauswärts) ab Baumbachplatz in die Luegerstraße – Villacher Straße – Mozartstraße und Kranzmayerstraße zur Universität / Strandbad. Retour ab Universität über Universitätsstraße und Ginzkeygasse zur Luegerstraße – Siebenhügelstraße (Haltestelle Neugasse) und weiter über Linie. Die Linie 5 fährt ab 14 Uhr nur bis zum Baumbachplatz Ost (stadtauswärts) und fährt über die Haltestelle Neugasse zur Waidmannsdorfer Straße, weiter zur Haltestelle Pädagogische Hochschule und wieder retour über Lodengasse – Griesgasse – Lindengasse – Hauptmann-Hermann-Platz und weiter über Linie zum Heiligengeistplatz.

fährt ab 14 Uhr nur bis zum Baumbachplatz Ost (stadtauswärts) und fährt über die Haltestelle Neugasse zur Waidmannsdorfer Straße, weiter zur Haltestelle Pädagogische Hochschule und wieder retour über Lodengasse – Griesgasse – Lindengasse – Hauptmann-Hermann-Platz und weiter über Linie zum Heiligengeistplatz. Die Linie 6 fährt ab 14 Uhr (stadtauswärts) ab der Haltestelle Griesgasse zur Haltestelle Lindengasse – Hauptmann-Hermann-Platz zur Luegerstraße, Villacher Straße, Mozartstraße in die Ginzkeygasse zur Universität –Lakeside Park – Universitätsstraße und wieder über die Ginzkeygasse und Luegerstraße zur Haltestelle Neugasse. Weiter über Linie zum Heiligengeistplatz.