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Ein Bild auf 5min.at zeigt Georg Fechter mit einem Hasen-Maskottchen.
Am Samstag gastiert „Masters of Dirt“ im Wörthersee-Stadion.
Klagenfurt
25/06/2026
Freestyle-Spektakel

„Masters of Dirt“ kommt nach Klagenfurt: „Das Stadion muss brennen!“

Am Samstag wird das Klagenfurter Stadion brennen. Nicht wegen der zu erwartenden Hitze, sondern weil "Masters of Dirt" dort Station machen wird. Die weltgrößte Freestyle-Show.

von Manfred Wrussnig Das Foto auf www.5min.at zeigt Manfred Wrussnig, ein erfahrener und langjähriger Journalist bei 5 Minuten.
1 Minute Lesezeit(192 Wörter)
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„Wir waren in 32 Ländern der Welt, darunter Saudi-Arabien, Ägypten, Abu Dhabi und anderen Hotspots, aber das, was sich am Samstag in Klagenfurt abspielen wird, ist der absolute Hitze-Rekord von Masters of Dirt„, versichert Georg Fechter, Master Mind der weltgrößten Freestyle Show, die am Samstag ab 18 Uhr im Klagenfurt Wörthersee-Stadion über die Bühne geht.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Rampen, die gerade im Wörthersee-Stadion aufgebaut werden.
©zVg. / Fechter
Der Aufbau im Wörthersee-Stadion läuft bereits auf Hochtouren.

Spektakuläre Stunts

„Mit den Pyro-Effekten der Fuel Girls und den Bikes kommen an die 100 Grad. Aber wir lassen keinen Trick aus! Das Stadion muss brennen!“ verspricht er. Seit 2003 tourt Fechter mit den besten Artisten durch die Welt. Das bedeutet Spektakel pur. Von Motorcross, bis zu Bikes ist alles dabei. „Die Athleten die mitmachen sind allesamt echte Ausnahmetalente, die sich gegenseitig zu immer spektakulären Stunts pushen und eine Show abliefern werden, die es so noch nie gegeben hat“, verspricht Fechter. Übrigens wer keine Karten mehr ergattert hat ein Tipp: Eine Woche später geht es noch in Bludenz in Vorarlberg weiter. Das Motto der Abende: Masters of Dirt ist wie eine Mischung aus „Phantom der Oper“ und Madmax auf zwei und vier Rädern.

©zVg. / Fechter | Action-Spektakel im Wörthersee-Stadion.
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