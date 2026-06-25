„Masters of Dirt“ kommt nach Klagenfurt: „Das Stadion muss brennen!“

„Wir waren in 32 Ländern der Welt, darunter Saudi-Arabien, Ägypten, Abu Dhabi und anderen Hotspots, aber das, was sich am Samstag in Klagenfurt abspielen wird, ist der absolute Hitze-Rekord von Masters of Dirt„, versichert Georg Fechter, Master Mind der weltgrößten Freestyle Show, die am Samstag ab 18 Uhr im Klagenfurt Wörthersee-Stadion über die Bühne geht.

©zVg. / Fechter Der Aufbau im Wörthersee-Stadion läuft bereits auf Hochtouren.

Spektakuläre Stunts

„Mit den Pyro-Effekten der Fuel Girls und den Bikes kommen an die 100 Grad. Aber wir lassen keinen Trick aus! Das Stadion muss brennen!“ verspricht er. Seit 2003 tourt Fechter mit den besten Artisten durch die Welt. Das bedeutet Spektakel pur. Von Motorcross, bis zu Bikes ist alles dabei. „Die Athleten die mitmachen sind allesamt echte Ausnahmetalente, die sich gegenseitig zu immer spektakulären Stunts pushen und eine Show abliefern werden, die es so noch nie gegeben hat“, verspricht Fechter. Übrigens wer keine Karten mehr ergattert hat ein Tipp: Eine Woche später geht es noch in Bludenz in Vorarlberg weiter. Das Motto der Abende: Masters of Dirt ist wie eine Mischung aus „Phantom der Oper“ und Madmax auf zwei und vier Rädern.