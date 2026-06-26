Mit 91 verstorben: Trauer um eine Kärntner Gastronomie-Ikone

Große Trauer um Hildegard Hofstätter: Die langjährige Gastronomin aus Ebenthal ist im Alter von 91 Jahren verstorben.

Ein langes Leben im Dienste der Gastfreundschaft ist zu Ende gegangen: Hildegard Hofstätter ist am 14. Juni im Alter von 91 Jahren verstorben. Die Beisetzung hat bereits im engsten Kreis der Familie stattgefunden.

Vom kleinen Lokal zum Treffpunkt für Stars

Die Erfolgsgeschichte des Betriebs begann bescheiden in den 1950er- Jahren, als Hildegard Hofstätters Schwiegereltern den Grundstein mit einer einfachen Greisslerei legten. Zusammen mit ihrem bereits verstorbenen Ehemann Otto baute sie das Geschäft kontinuierlich aus. Aus dem anfänglichen Lokal mit gerade einmal fünf Tischen entwickelten die beiden ein renommiertes Restaurant, das Platz für 280 Gäste bot, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Auch Udo Jürgens war ein Gast

Das Haus wurde für seine Mischung aus traditioneller Kärntner Küche und internationalen Speisen bekannt. Vor allem aber erlangte der Betrieb durch seine Veranstaltungen Kultstatus: Tanzabende lockten Besucher aus ganz Kärnten an, darunter auch Udo Jürgens. Das kulinarische Kapitel der Familie Hofstätter ging schließlich im April 2018 offiziell zu Ende.