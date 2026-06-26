Klagenfurter Konditorei wegen umstrittener Schokolade mit Farbe besprüht
Nach anhaltender Kritik an einer Schokolade namens "Negerbrot" wurden die Scheiben einer Klagenfurter Konditorei beschmiert.
Der anhaltende Konflikt um ein umstrittenes Produkt hat eine neue Stufe erreicht. Nachdem der Verkauf einer Nussschokolade unter der Bezeichnung „Negerbrot“ bereits seit geraumer Zeit in der Kritik steht, kam es in der Nacht auf Freitag zu einer Sachbeschädigung bei einer Klagenfurter Konditorei.
Aktion richtete sich gegen den Verkauf
Aktivisten des „Widerstandskollektivs Klagenfurt/Celovec“ sollen die Schaufenster der Konditorei Zehrer mit pinker Kreidefarbebesprüht und Plakate angebracht haben. „Die Aktion richtete sich gegen den Verkauf der, unter dem rassistischen N-Wort bekannten, Schokolade“, erklärte das Kollektiv im Anschluss in den sozialen Medien. Auf den Postern waren unter anderem die Slogans „Habt ihr den Schuss nicht gehört?!“ und „Wir müssen nicht erklären, warum das N-Wort rassistisch ist!“ zu lesen. Die Polizei war bereits in den frühen Morgenstunden vor Ort, um die Ermittlungen aufzunehmen. Derzeit werden die betroffenen Auslagen gereinigt, auch eine Anzeige wurde erstattet.
Warum ist die Bezeichnung „Negerbrot“ problematisch?
Der Begriff „Neger“ gilt heute als rassistisch und diskriminierend. Er stammt aus der Kolonialzeit und wurde über Jahrhunderte verwendet, um Menschen mit dunkler Hautfarbe abwertend zu kategorisieren. Viele Betroffene empfinden die Bezeichnung als verletzend, da sie mit Ausgrenzung, Unterdrückung und rassistischen Vorurteilen verbunden ist. Auch wenn Begriffe wie „Negerbrot“ oder ähnliche historische Produktnamen früher weit verbreitet waren und oft ohne böse Absicht verwendet wurden, werden sie heute kritisch gesehen. Sprachwissenschaftler und Antirassismus-Experten weisen darauf hin, dass solche Bezeichnungen rassistische Denkmuster fortschreiben können.