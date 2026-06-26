Klagenfurter Konditorei wegen umstrittener Schokolade mit Farbe besprüht

Der anhaltende Konflikt um ein umstrittenes Produkt hat eine neue Stufe erreicht. Nachdem der Verkauf einer Nussschokolade unter der Bezeichnung „Negerbrot“ bereits seit geraumer Zeit in der Kritik steht, kam es in der Nacht auf Freitag zu einer Sachbeschädigung bei einer Klagenfurter Konditorei.

Aktion richtete sich gegen den Verkauf

Aktivisten des „Widerstandskollektivs Klagenfurt/Celovec“ sollen die Schaufenster der Konditorei Zehrer mit pinker Kreidefarbebesprüht und Plakate angebracht haben. „Die Aktion richtete sich gegen den Verkauf der, unter dem rassistischen N-Wort bekannten, Schokolade“, erklärte das Kollektiv im Anschluss in den sozialen Medien. Auf den Postern waren unter anderem die Slogans „Habt ihr den Schuss nicht gehört?!“ und „Wir müssen nicht erklären, warum das N-Wort rassistisch ist!“ zu lesen. Die Polizei war bereits in den frühen Morgenstunden vor Ort, um die Ermittlungen aufzunehmen. Derzeit werden die betroffenen Auslagen gereinigt, auch eine Anzeige wurde erstattet.