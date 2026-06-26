Wegen „dummer Steuer“: Ryanair streicht London-Flüge ab Klagenfurt

Die irische Fluggesellschaft Ryanair zieht Konsequenzen aus ihrer anhaltenden Kritik an der österreichischen Luftverkehrsabgabe und streicht vorerst die Verbindung zwischen Klagenfurt und London. Airline-Chef Michael O‘Leary hatte der sogenannten Ticketsteuer bereits in der Vergangenheit deutliche Worte verliehen sowie diese als „dumme Steuer“ bezeichnet und angekündigt, Flüge aus Österreich abzuziehen – die Drohung soll nun wahr werden.

„Leider keine Überraschung“

Von dieser Maßnahme sind nun insbesondere kleinere Flughäfen betroffen, da die Fluggesellschaft wie angekündigt auch Verbindungen von Linz einstellt und stattdessen neue Strecken ins schwedische Malmö sowie ins italienische Perugia in den Flugplan aufnimmt. Für den Flughafen Klagenfurt bedeutet dies eine Zwangspause der London-Route. Der Klagenfurter Flughafen-Chef Maximilian Wildt zeigte sich angesichts der Entwicklung gefasst und betonte in einem Bericht der „Kleinen Zeitung“, dies sei „Leider keine Überraschung.“ Die Steuer stellt insbesondere für den Standort Klagenfurt einen massiven Wettbewerbsnachteil dar, da Urlauber im Süden Ausweichmöglichkeiten haben.

Fliegst du oft? Ja Nein Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Im Dialog mit dem Land

Dennoch gibt man sich am Kärntner Airport nicht geschlagen. Wildt beabsichtigt, nicht nur weiterhin im Dialog mit Ryanair zu bleiben, sondern auch auf Bundesebene für eine Änderung der Rahmenbedingungen zu kämpfen, wobei er auf einen lediglich vorübergehenden Stopp der Flüge hofft. In Kooperation mit Vertretern der Kärntner Landesregierung wurde bereits ein Schreiben aufgesetzt, das nachdrücklich die Abschaffung der Luftverkehrsabgabe fordert.