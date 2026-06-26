Mini Harucon bringt bunte „Geek-Welt“ nach Klagenfurt

Die „Mini Harucon“ bringt am 3. Juli die bunte Welt der Geek-Culture direkt auf den Klagenfurter Kardinalplatz.

Spätestens seit dem US-Serienhit „The Big Bang Theory“ ist die Geek-Culture fest in Österreich verankert. Comics, Cosplay und Computerspiele zählen längst zu den festen Hobbys vieler junger Menschen. Am 3. Juli bietet sich am Klagenfurter Kardinalplatz die Gelegenheit, in diese facettenreiche Kultur hineinzuschnuppern und verschiedene Aktivitäten direkt selbst auszuprobieren.

Preise zu gewinnen

Die Veranstaltung schließt an den Erfolg der diesjährigen Geek-Convention „HARUCON“ an, die im Mai in den Klagenfurter Messehallen stattfand. Als Fortsetzung und Ergänzung wird eine „Mini Harucon“ als Open-Air-Event organisiert. Das vielseitige Programm umfasst unter anderem ein Nerd-Quiz, einen Cosplay-Wettbewerb mit Sachpreisen sowie eine Tanzperformance der Gruppe Limitless.

Breites Programm

Eine eigene K-Pop-Ecke inklusive Quiz, eine Pokémon-Kartentauschecke von Hive Games sowie kreative Stationen wie das Basteln von Lesezeichen mit den Gileads und eine Zeichenecke laden zum Mitmachen ein. Zudem präsentieren sich verschiedene Künstler und Händler vor Ort. Abgerundet wird das Angebot durch ein Gaming-Racing-Rig, ein temporäres Katzencafé und ein Konzert der virtuellen YouTuberin Kuwanano.