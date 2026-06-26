Um 4 Uhr: Klagenfurt zeigt das frühe Österreich-Spiel als „Silent Game“

Das frühe WM-Spiel Österreichs gegen Algerien wird in Klagenfurt trotz strenger Lärmschutzauflagen live übertragen. Die Fans müssen am Sonntag um 4 Uhr früh allerdings auf den Ton verzichten.

Trotz der frühen Uhrzeit wird das WM-Spiel der Nationalmannschaft als „Silent Game“ ohne Ton auf der Riesenleinwand gezeigt.

Trotz der frühen Uhrzeit wird das WM-Spiel der Nationalmannschaft als „Silent Game“ ohne Ton auf der Riesenleinwand gezeigt.

Gute Nachrichten für die Kärntner Fußballfans: Das bevorstehende WM-Spiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen Algerien, das am Sonntag bereits um 4 Uhr morgens angepfiffen wird, flimmert nun doch beim Public Viewing in Klagenfurt über die Leinwand.

Komplett ohne Ton und Moderation

Die Übertragung auf dem Neuen Platz stand aufgrund strenger Lärmschutzvorgaben zunächst auf der Kippe. Nun konnten sich die Verantwortlichen und die Behörden jedoch auf einen Kompromiss einigen: Die Partie wird komplett ohne Ton und Moderation ausgestrahlt. Durch die Maßnahme sollen die Interessen der Anwohner sowie der Fußballbegeisterten gleichermaßen gewahrt bleiben. Die organisatorischen und sicherheitsrelevanten Rahmenbedingungen vor Ort bleiben dabei wie gewohnt bestehen.

„Ein starkes Signal“

Bürgermeister Christian Scheider äußert sich erleichtert über den ausgehandelten Kompromiss: „Es ist ein starkes Signal, dass wir gemeinsam eine Lösung gefunden haben, die sowohl den Schutz der Anrainer als auch die Begeisterung der Fans berücksichtigt. Nach 28 Jahren wieder bei einer WM dabei zu sein, ist etwas Besonderes – und dieses Erlebnis wollen wir ermöglichen.“