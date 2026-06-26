Schock in Klagenfurt: Neugeborene bei Hitze im Auto eingeschlossen

Zu einem außergewöhnlichen Einsatz wurde die Berufsfeuerwehr Klagenfurt gerufen, nachdem zwei Neugeborene in einem Fahrzeug eingeschlossen waren.

Nach ersten Informationen lief der Motor des Wagens, während sich die Säuglinge im Inneren befanden. Aus bislang ungeklärter Ursache ließ sich das Fahrzeug jedoch plötzlich nicht mehr von außen öffnen.

Auto ging nicht mehr auf

Die alarmierten Einsatzkräfte trafen innerhalb kurzer Zeit am Einsatzort ein und verschafften sich mithilfe von Spezialwerkzeug Zugang zum Inneren des Wagens. Die beiden Neugeborenen konnten dadurch rasch und unverletzt aus dem Pkw befreit werden. Zur Sicherheit wurden die Säuglinge anschließend vom Rettungsdienst untersucht, nach ersten Erkenntnissen bestand zum Glück keine akute Gesundheitsgefährdung. „Die Eltern wurden während des Einsatzes von den Einsatzkräften betreut. Die genaue Ursache, weshalb sich das Fahrzeug selbstständig versperrte, ist bislang unklar“, erklärte die Berufsfeuerwehr Klagenfurt.