Bäckerei-Rückruf: Dieses Brot besser nicht mehr essen

Die Bäckerei Jakits GmbH aus Klagenfurt warnt derzeit vor dem Verzehr eines bestimmten Schnittbrotes. Der Grund: Es könnten sich möglicherweise Fremdkörper in dem Gebäck befinden.

Das Schnittbrot kann in allen Verkaufsstellen der Bäckerei Jakits GmbH zurückgegeben werden.

Das Schnittbrot kann in allen Verkaufsstellen der Bäckerei Jakits GmbH zurückgegeben werden.

Am Freitag informierte die Bäckerei Jakits GmbH aus Klagenfurt die 5 Minuten Redaktion über einen Produktrückruf. Betroffen ist das „Schnittbrot 500 Gramm“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28. Juni 2026. Es könnten sich möglicherweise Fremdkörper in dem Gebäck befinden. Darum wird von dem Verzehr dringend abgeraten. Das Produkt kann in allen Verkaufsstellen zurückgegeben werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.06.2026 um 14:50 Uhr aktualisiert