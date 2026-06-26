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Ein Bild auf 5min.at zeigt das Schnittbrot.
Das Schnittbrot kann in allen Verkaufsstellen der Bäckerei Jakits GmbH zurückgegeben werden. 
Klagenfurt
26/06/2026
Fremdkörper

Bäckerei-Rückruf: Dieses Brot besser nicht mehr essen

Die Bäckerei Jakits GmbH aus Klagenfurt warnt derzeit vor dem Verzehr eines bestimmten Schnittbrotes. Der Grund: Es könnten sich möglicherweise Fremdkörper in dem Gebäck befinden.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(64 Wörter)
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Am Freitag informierte die Bäckerei Jakits GmbH aus Klagenfurt die 5 Minuten Redaktion über einen Produktrückruf. Betroffen ist das „Schnittbrot 500 Gramm“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28. Juni 2026. Es könnten sich möglicherweise Fremdkörper in dem Gebäck befinden. Darum wird von dem Verzehr dringend abgeraten. Das Produkt kann in allen Verkaufsstellen zurückgegeben werden. 

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.06.2026 um 14:50 Uhr aktualisiert
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