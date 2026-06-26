Ausbildung abgeschlossen: Kärnten hat jetzt 280 neue Jäger

„Jägerinnen und Jäger leisten einen unverzichtbaren Beitrag zum Gleichgewicht zwischen Wild, Wald und Landwirtschaft. Sie helfen dabei, Wildschäden zu reduzieren, schützen junge Waldbestände und tragen wesentlich dazu bei, dass unsere Wälder ihre vielfältigen Funktionen erfüllen können“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Als Jagdreferent des Landes Kärnten war auch er unter den Ehrengästen.

©Büro LHStv. Gruber Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber

Weidmannsheil

Die umfassende Ausbildung vermittelt Kenntnisse in den Bereichen Wildökologie, Naturschutz, Jagdrecht, Waffenkunde sowie jagdliche Praxis und bildet die Grundlage für eine nachhaltige und waidgerechte Jagdausübung. Landesjägermeister Walter Brunner unterstreicht: „Jährlich stellen sich mehr Menschen der anspruchsvollen Prüfung und Herausforderung, Jägerin und Jäger zu werden. Damit wächst der Stand der Jägerschaft deutlich – in den Mitgliederzahlen, im Frauenanteil und in der Wertschätzung, die die Gesellschaft und vor allen die Jugend diesem Handwerk entgegenbringt.“ Er dankte allen Ausbildern sowie der Kärntner Jägerschaft. Gruber wünschte den Absolventen viel Erfolg und Freude bei der Jagdausübung sowie ein kräftiges Weidmannsheil.