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Foto auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC Hubschrauber
Zu einer Seilbergung kam es am Freitag auf einem Wanderweg in Techelsberg.
Techelsberg am Wörthersee
26/06/2026
Unfall

„Stark blutend“: Wanderer (64) mit Hubschrauber geborgen

Für einen 64-jährigen Mann endete eine Wanderung zum "Hohen Gallin" in Techelsberg am Wörthersee am Freitag im Krankenhaus. Im Einsatz standen die Besatzung des Rettungshubschraubers C11, die Bergrettung und die Polizei.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)
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Gemeinsam mit seiner Ehefrau machte sich der 64-jährige Mann aus dem Bezirk Feldkirchen am Freitagmorgen auf zum „Hohen Gallin“ in der Gemeinde Techelsberg am Wörthersee. Jedoch übersah er auf dem teils verwachsenen Wanderweg einen abgebrochenen Ast. „In der Folge zog er sich eine stark blutende Verletzung am Bein zu“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Pörtschach am Wörthersee.

Mit Seilwinde geborgen

Seine Ehefrau leistete sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. „Nach der Erstversorgung wurde beide mittels Seilwinde vom Rettungshubschrauber C11 geborgen und ins UKH Klagenfurt geflogen“, erklären die Polizisten abschließend.

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