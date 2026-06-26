Neue Altpapierhalle in Klagenfurt eröffnet

In Klagenfurt erfolgte kürzlich die Inbetriebnahme einer neuen Papierhalle am Standort der ehemaligen Mülldeponie Hörtendorf. Die Papyrus-Gruppe ist als Partner mit an Bord.

Die Papyrus-Gruppe hat sich in der Halle der ehemaligen Mülldeponie Hörtendorf eingemietet und nutzt nun den Standort. Das in Klagenfurt und der Region gesammelte Altpapier wird dort zwischengelagert und für den Weitertransport vorbereitet. Anschließend wird es in LKW-Zügen zum Standort der Papyrus Villach gefahren, wo das Material aufbereitet und für den Wiederverwertungsprozess vorbereitet wird.

Optimierte Zusammenarbeit

„Die neue Papierhalle stellt einen wichtigen Baustein dar, um Wertstoffe effizient zu erfassen, Ressourcen zu schonen und die Umwelt langfristig zu entlasten“, betonte Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) bei der offiziellen Eröffnung. Pfarrer Gerhard Simonitti übernahm die Segnung der neuen Halle, in der ab sofort monatlich rund 600.000 Kilogramm Altpapier umgeschlagen werden.