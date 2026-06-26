Gerüchte um Gehälter: Hier spricht Boss Karajica

Angeblich sei laut mancher Medien der Regionalligist, der gerade am Umbau für den Wiederaufstieg feilt und entgegen aller Unkenrufe um ein positives Image kämpft, Spielern ihre Gehälter schuldig.

Grund genug, beim Geschäftsführer der Violetten auch einmal sauber selbst nachzufragen. 5 Minuten konfrontierte Zeljko Karajica daher mit den Vorwürfen selbst und direkt – und er liefert eine Klarstellung. „Wir haben nie zwei Gehälter geschuldet. Das ist einfach falsch. Alle Verträge besagen, dass wir das 13. Gehalt erst mit dem Juni Gehalt am 10. Juli zahlen müssen. Wir haben jetzt alle offenen Gehälter bezahlt!“, wehrt sich der Macher vehement.

Verzögerung

„Die Verzögerung hat stattgefunden wegen des Übergangs vom Insolvenzverwalter zurück zum Verein. Dafür kann keiner was. Die finanziellen Mittel für die Zahlung waren immer da!“ Karajica will weder sich noch den Waidmannsdorfern etwas nachsagen lassen: „Austria schuldet keinem Spieler oder Trainer einen Euro. Wir arbeiten an einer soliden finanziellen Basis. Mit einer ambitionierten, jungen Mannschaft mit lokalen Talenten. Das ist unsere Zukunft.“ Insolvenzverwalter Michael Pontasch-Müller bestätigt das Gesagte: „Leider haben Formalismen der involvierten Banken nach Abschluss der Sanierung die Übertragung des bestehenden Kontoguthabens auf die Konten der Austria verzögert.“