Mann (26) schlug Polizisten ins Gesicht: Festnahme in Klagenfurt

Ein Streit am Vorplatz des Klagenfurter Hauptbahnhofes geriet am Freitagnachmittag außer Kontrolle. Ein 26-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt wurde festgenommen; ein Polizist verletzt.

Eine lautstarke Streiterei am Vorplatz des Klagenfurter Hauptbahnhofes rief am Freitagnachmittag eine Polizeistreife auf den Plan. Doch als die Beamten eintrafen, ergriff ein 26-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt die Flucht. „Es konnte eruiert werden, dass er versucht haben soll, einen Rucksack zu stehlen“, erklären die Gesetzeshüter, die ihn kurz darauf am Busbahnhof entdeckten.

Polizist verletzt

„Dort verhielt er sich derart aggressiv und unkooperativ, dass eine Festnahme ausgesprochen werden musste“, stellen die Polizisten fest. Im Zuge dessen landete der Mann einen Schlag in das Gesicht eines Beamten. Dieser erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. „Der Beschuldigte wurde zur Einvernahme zur Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße gebracht. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt“, heißt es abschließend.