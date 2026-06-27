Masters of Dirt in Klagenfurt: Sperren und Umleitungen wegen Megashow

Nach über zehn Jahren kehrt „Masters of Dirt“ heute ins Klagenfurter Wörthersee-Stadion zurück. Tausende Besucher werden erwartet. Das sorgt rund um das Stadion auch für Sperren und Umleitungen.

Nach mehr als zehn Jahren Pause ist es heute endlich so weit: Die weltbekannte Freestyle-Show „Masters of Dirt“ feiert heute (27. Juni) ihr Comeback im Klagenfurter Wörthersee-Stadion. Ab 18 Uhr erwartet die Besucher eine spektakuläre Mischung aus Motocross, Mountainbike-, BMX- und Freestyle-Stunts, Pyrotechnik sowie Musik. Die Stadion-Show startet um 19.30 Uhr, Einlass ist bereits ab 17 Uhr.

Tausende Besucher erwartet

Bereits 2015 lockte die Show rund 27.000 Besucher nach Klagenfurt. Auch heuer rechnen die Veranstalter wieder mit tausenden Action-Fans. Wie der Masters-of-Dirt-Gründer Georg Fechter gegenüber 5 Minuten verriet, werden die besten Freestyle-Athleten der Welt sowie spektakuläre Weltrekordversuche zu sehen sein. Für zusätzliche Showeinlagen sorgen die bekannten „Fuel Girls“ mit ihren Pyro-Auftritten.

Sperren und Einbahnregelung am Südring

Rund um das Stadion müssen Autofahrer aufgrund der Großveranstaltung heute mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Ab 14 Uhr wird der Südring ab der Süduferstraße von West nach Ost als Einbahn geführt. Zusätzlich werden die Zufahrtsstraßen im Bereich des Stadions gesperrt. Wer mit dem Auto anreist, kann die eingerichteten Shuttlebusse nutzen. Diese verkehren ab 15 Uhr zwischen dem Minimundus-Wiesenparkplatz, dem A2-Autobahnparkplatz und dem Stadion. Aber Achtung: Die Eintrittskarte gilt nicht als Fahrschein für die regulären Buslinien der Klagenfurt Mobil GmbH (KMG).

Einschränkungen im Busverkehr

Auch im KMG-Linienverkehr kommt es bis Mitternacht zu Einschränkungen und Umleitungen: