Masters of Dirt in Klagenfurt: Sperren und Umleitungen wegen Megashow
Nach über zehn Jahren kehrt „Masters of Dirt“ heute ins Klagenfurter Wörthersee-Stadion zurück. Tausende Besucher werden erwartet. Das sorgt rund um das Stadion auch für Sperren und Umleitungen.
Nach mehr als zehn Jahren Pause ist es heute endlich so weit: Die weltbekannte Freestyle-Show „Masters of Dirt“ feiert heute (27. Juni) ihr Comeback im Klagenfurter Wörthersee-Stadion. Ab 18 Uhr erwartet die Besucher eine spektakuläre Mischung aus Motocross, Mountainbike-, BMX- und Freestyle-Stunts, Pyrotechnik sowie Musik. Die Stadion-Show startet um 19.30 Uhr, Einlass ist bereits ab 17 Uhr.
Tausende Besucher erwartet
Bereits 2015 lockte die Show rund 27.000 Besucher nach Klagenfurt. Auch heuer rechnen die Veranstalter wieder mit tausenden Action-Fans. Wie der Masters-of-Dirt-Gründer Georg Fechter gegenüber 5 Minuten verriet, werden die besten Freestyle-Athleten der Welt sowie spektakuläre Weltrekordversuche zu sehen sein. Für zusätzliche Showeinlagen sorgen die bekannten „Fuel Girls“ mit ihren Pyro-Auftritten.
Sperren und Einbahnregelung am Südring
Rund um das Stadion müssen Autofahrer aufgrund der Großveranstaltung heute mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Ab 14 Uhr wird der Südring ab der Süduferstraße von West nach Ost als Einbahn geführt. Zusätzlich werden die Zufahrtsstraßen im Bereich des Stadions gesperrt. Wer mit dem Auto anreist, kann die eingerichteten Shuttlebusse nutzen. Diese verkehren ab 15 Uhr zwischen dem Minimundus-Wiesenparkplatz, dem A2-Autobahnparkplatz und dem Stadion. Aber Achtung: Die Eintrittskarte gilt nicht als Fahrschein für die regulären Buslinien der Klagenfurt Mobil GmbH (KMG).
Einschränkungen im Busverkehr
Auch im KMG-Linienverkehr kommt es bis Mitternacht zu Einschränkungen und Umleitungen:
- Linie B: Ab 14 Uhr verkürzte Strecke über den Baumbachplatz zur Pädagogischen Hochschule und retour zum Heiligengeistplatz.
- Linie 4: Stadtauswärts ab Baumbachplatz über Luegerstraße, Villacher Straße, Mozartstraße und Kranzmayerstraße zur Universität bzw. zum Strandbad. Die Rückfahrt erfolgt über Universitätsstraße, Ginzkeygasse und Luegerstraße zurück auf die reguläre Strecke.
- Linie 5: Fährt ab 14 Uhr stadtauswärts nur bis Baumbachplatz Ost. Danach über Neugasse, Waidmannsdorfer Straße und Pädagogische Hochschule über Lodengasse – Griesgasse – Lindengasse – Hauptmann-Hermann-Platz und weiter über Linie zum Heiligengeistplatz retour.
- Linie 6: Wird ab der Haltestelle Griesgasse über Lindengasse, Hauptmann-Hermann-Platz, Luegerstraße, Villacher Straße und Mozartstraße zur Universität beziehungsweise zum Lakeside Park umgeleitet und fährt anschließend über Ginzkeygasse und Luegerstraße wieder auf die reguläre Route.