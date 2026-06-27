Neue zweisprachige Ortstafel in Kärnten gewürdigt

In Magdalensberg wurde am Freitag die neue zweisprachige Ortstafel Zinsdorf/Svinča vas offiziell gewürdigt. Das Ortsschild wurde bereits im Frühjahr nach einem einstimmigen Beschluss von Bevölkerung und Gemeinderat aufgestellt.

Im Rahmen des Projekts „Kulturtandem/Kulturni tandem“ wurde am Freitag im Atelier von Niko Sturm in der Marktgemeinde Magdalensberg die zweisprachige Ortsbezeichnung Zinsdorf/Svinča vas offiziell gefeiert. Das Ortsschild war bereits im Frühjahr aufgestellt worden, nachdem sich die Bewohner der Ortschaft einstimmig dafür ausgesprochen hatten. Auch der Gemeinderat hatte dem Vorhaben zugestimmt. Landeshauptmann und Volksgruppenreferent Daniel Fellner bezeichnete die neue Ortsbezeichnung als „ein schönes Zeichen für das Miteinander in Kärnten“. Sie stehe „für Respekt, Anerkennung und dafür, dass das Verbindende stärker ist als das Trennende“.

Festakt am Freitag

In Vertretung des Landeshauptmannes nahm Landtagspräsident und Magdalensberg-Bürgermeister Andreas Scherwitzl an der Veranstaltung am Freitag (26. Juni) teil. Er betonte, dass gerade in Zeiten weltweiter Konflikte die Zukunft „nur in einem friedlichen Zusammenleben der Völker, der Kulturen, der Sprachen und aller Menschen liegen kann“. Unter den Gästen waren unter anderem Kärntens ehemaliger Landeshauptmann Gerhard Dörfler, die slowenische Generalkonsulin Maja Balant Slobodjanac sowie Österreichs Botschafter in Slowenien, Konrad Bühler.

Lesung, Kunst & Kulinarik

Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Lesung, Kunst & Kulinarik“ und widmete sich dem Leben der Kärntner Sloweninnen und Slowenen im zweisprachigen Gebiet. Auf dem Programm standen persönliche Erinnerungen von Katja Sturm Schnabl, Lesungen von Stanko Wakounig und Bojan Schnabl sowie Einblicke in das künstlerische Schaffen von Niko Sturm. Musikalisch gestaltet wurde der Abend von Kindern und Jugendlichen der Udo-Jürgens-Musikschule, der Slowenischen Musikschule des Landes Kärnten sowie von Richi Klammer und den UVOS. Das Kulturtandem verbindet seit Herbst 2025 die Gemeinden Magdalensberg und St. Kanzian am Klopeiner See und wird in Kooperation mit dem slowenischen Kulturverein SPD Danica aus St. Primus umgesetzt.