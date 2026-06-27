Feuerwehr rettet Nymphensittich – jetzt wird der Besitzer gesucht

Ein tierischer Rettungseinsatz beschäftigte kürzlich die Klagenfurter Feuerwehr. Ein Nymphensittich wurde befreit und ins Tierschutzkompetenzzentrum gebracht. Nun wird nach seinem Besitzer gesucht.

Ein Nymphensittich hat kürzlich in Klagenfurt unfreiwillig für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Das Tier war in der Luegerstraße unter einem Gitter eingeklemmt und musste befreit werden. Die Feuerwehr rettete den Vogel aus seiner misslichen Lage. Anschließend brachte ihn die Tierrettung sicher ins Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) Klagenfurt. Dort wartet der Nymphensittich jetzt auf seinen Besitzer.

Wem gehört der Vogel?

Die Mitarbeiter des TiKo hoffen, den Besitzer des Nymphensittichs möglichst rasch ausfindig zu machen und bitten die Bevölkerung am 26. Juni in den sozialen Medien um Mithilfe. Der Fundvogel trägt die Tiernummer KLT-31269. Wer Hinweise auf den Halter geben kann oder den Nymphensittich erkennt, wird gebeten, sich beim TiKo Klagenfurt (0463 43541) zu melden.