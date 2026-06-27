Klagenfurt: Klassik-Festival-Auftakt wegen Hitze verlegt

Mit großem Publikumsandrang ist am Samstag das Festival „Klassik im Burghof“ in Klagenfurt eröffnet worden. Aufgrund der aktuellen Hitzewelle fand das Eröffnungskonzert nicht im Burghof, sondern im Dom statt.

Der Auftakt zur diesjährigen Konzertreihe „Klassik im Burghof“ ist am Samstag (27. Juni) wegen der hohen Temperaturen kurzfristig in den Klagenfurter Dom verlegt worden. Dort eröffnete das Orchestra l’Arte del Mondo gemeinsam mit Ausnahmeviolinist Sandro Roy das Festival. Das Publikum bedankte sich mit lang anhaltendem Applaus. Roy präsentierte gemeinsam mit dem Orchester Werke von Georg Friedrich Händel und Tomaso Albinoni sowie eigene Kompositionen. Der Besucherandrang war laut Stadt Klagenfurt groß.

Zwölf Konzerte bis Mitte September

„Klassik im Burghof“ zählt seit vielen Jahren zu den Fixpunkten des Klagenfurter Kultursommers. Bis Mitte September stehen insgesamt zwölf Samstags-Matinéen auf dem Programm. Geplant sind unter anderem Auftritte des ensemble minui mit Christina Scherrer, des Percussion-Ensembles A1Fa Duo, der Pianistin Maria Radutu sowie des Klezmer-Ensembles Kolsimcha.

„Musik bringt Menschen zusammen“

Bürgermeister Christian Scheider und Kulturstadtrat Franz Petritz gratulierten Veranstalter Michael Springer und Programmkoordinator Günther Trachmann zum gelungenen Festivalauftakt. Scheider betonte die Bedeutung der Konzertreihe: „Gerade in einer Zeit, in der vieles schnelllebig geworden ist, schenkt uns die Musik etwas Wertvolles: Sie bringt Menschen zusammen, sie berührt, sie inspiriert und schafft Momente, die in Erinnerung bleiben.“