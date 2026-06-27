100. Geburtstag: Großes Fest zu Ingeborg Bachmann-Jubiläum

Eine der wohl eindrucksvollsten Persönlichkeiten der deutschsprachigen Literatur würde heuer ihren 100. Geburtstag feiern. Im Zuge dieses Jubiläums lud das Hensel-Straßen-Fest dazu ein, Kultur im öffentlichen Raum greifbar zu machen und hautnah zu erleben, heißt es in einer Aussendung der Stadtkommunikation Klagenfurt. Das Programm enthielt neben Musikvorführungen, literarisch-szenischen Interventionen und Kulinarik besondere Einblicke in die Welt von Ingeborg Bachmann, die hier den Großteil ihrer Kindheit und Jugendzeit verbrachte.

„Freude über das Jubiläum ist deutlich spürbar“

„Die Henselstraße könnte einem Bilderbuch entstammen, so einladend wie sie für diesen besonderen Anlass dekoriert wurde. Die Freude über dieses Jubiläum ist deutlich spürbar. Das Haus mit der Nummer 26 ist nicht nur geschichtsträchtig, sondern auch eine Inspiration, wo Leben und Werk von Ingeborg Bachmann zugänglich gemacht werden“, merkt Bürgermeister Christian Scheider an. „Das Straßenfest zeigt das Bachmannhaus als offenen Treffpunkt für Groß und Klein. Mit einem Programm für Kinder und Erwachsene lädt es zum gemeinsamen Erleben, Austauschen und Entdecken ein. Gerade heute, an ihrem 100. Geburtstag, wird deutlich, wie wichtig Ingeborg Bachmanns Werk bis heute ist. Texte wie Alle Tage erinnern daran, nicht wegzusehen, sondern aufmerksam zu bleiben und Verantwortung für unsere Gesellschaft zu übernehmen“, betont Kulturstadtrat Franz Petritz.

„Einmal muß das Fest ja kommen“

Am 25. Juni, hätte Ingeborg Bachmann ihr 100. Wiegenfest gefeiert. Der Tag des Hensel-Straßen-Fests 2026 eignete sich somit ideal als Jubiläumsfest und passte thematisch bestens in das Programm der 50. Tage der deutschsprachigen Literatur, wird weiters mitgeteilt. Es war bereits das dritte Straßenfest, das zu Ehren der Kärntner Autorin veranstaltet wurde. Dieses Jahr stand es unter dem Motto: „Einmal muß das Fest ja kommen!“ Dieses Zitat bezieht sich auf einen Vers aus Bachmanns Langgedicht „Lieder von einer Insel“.

Ausstellung im Ingeborg Bachmann Haus

Die Henselstraße 26 gilt als ein Ort der Begegnung, literarischer Ergüsse und erinnerungswürdiger Geschichten, die die Klagenfurter Autorin erlebte und prägten. Ingeborg Bachmann nimmt in ihren Erzählungen wie „Jugend in einer österreichischen Stadt“ oder „Drei Wege zum See“ sowie in ihrem „Kriegstagebuch“ Bezug auf das Haus und die Umgebung ihrer Kindheit. In einer erlebnisorientierten Ausstellung werden im Ingeborg Bachmann Haus Klagenfurt seit vergangenem Jahr Leben und Werk der international bekannten Kärntner Schriftstellerin zugänglich gemacht.