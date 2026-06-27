Klagenfurt: Hülgerthpark-Abdeckung „deutlich geringer als erwartet“

Der Abdeckungsbedarf für die Stadt Klagenfurt liegt für das Geschäftsjahr 2025 um mehr als 520.000 Euro niedriger als ursprünglich geplant. Dies zeigt der nun vorliegende Jahresabschluss des Haus Magdalena (ehemals Hülgerthpark).

Wie die Stadtkommunikation Klagenfurt kürzlich in einer Aussendung mitteilt, verzeichnete man im Geschäftsjahr 2025 einen um rund 520.000 Euro geringeren Abdeckungsbedarf des Altenwohn- und Pflegeheims „Hülgerthpark“ als ursprünglich erwartet.

Kosteneinsparung für die Stadt

Mit 1. Jänner 2025 hat die Caritas Kärnten das Altenwohn- und Pflegeheim „Hülgerthpark“ von der Stadt übernommen. Dabei wurde auch vereinbart, dass die Stadt weiterhin eine eventuell anfallende Abgangsdeckung von bis zu 600.000 Euro pro Jahr übernimmt, heißt es weiter. Der nun vorliegende Jahresabschluss der Caritas für das Haus Magdalena zeigt für das Geschäftsjahr 2025 jedoch ein deutlich positiveres Ergebnis: „Durch effizientes Wirtschaften und optimierte Prozesse konnte der Abgangsdeckungsbedarf gegenüber der Stadt Klagenfurt von vertraglich festgelegten 600.000 Euro auf lediglich 77.894 Euro reduziert werden. Die Kosteneinsparung für die Stadt beläuft sich somit auf 522.106 Euro für das Geschäftsjahr 2025.“

Scheider: „Es ist eine wahre Erfolgsstory!“

„Die Übertragung des Hülgerthpark, jetzt Haus Magdalena, an die Caritas, hat sich auf ganzer Linie als positiv herausgestellt. Sei es die Lebensqualität – die Bewohner zeigen sich hochzufrieden – oder eben auch in finanzieller Hinsicht. Mein Dank gilt der Caritas, die das hervorragend macht. Es ist eine wahre Erfolgsstory!“, so Bürgermeister Christian Scheider.

„Es freut uns sehr, dass …“

Marion Auer-Fercher, kaufmännische Geschäftsleitung Caritas Kärnten ergänzt: „Es freut uns sehr, dass wir das Pflegewohnhaus Magdalena seit der Übernahme im Jänner 2025 erfolgreich weiterentwickeln konnten. Die Einrichtung ist vollständig ausgelastet, und das Team präsentiert sich unter der Führung von Ina Dzino bestens organisiert und äußerst engagiert. Als Caritas Kärnten verfolgen wir das Ziel, Menschen im Alltag bestmöglich zu unterstützen und ihnen ein würdevolles Leben im Alter zu ermöglichen. Gleichzeitig zeigt sich, dass sich unser wirtschaftlich verantwortungsvolles Handeln auch finanziell positiv auswirkt – so fällt die von der Stadt Klagenfurt getragene Abgangsdeckung aktuell deutlich geringer aus als erwartet. Mit dem geplanten Neubau werden wir diesen Weg konsequent fortsetzen und in den kommenden Jahren neue Impulse sowie Maßstäbe in der stationären Betreuung und Pflege setzen.“ Auch Bewohnersprecher Hubert „Bibi“ Menschick lobt die Entwicklungen: „Die Menschen fühlen sich wohl und geschätzt hier. Optimierungen werden stets zum Wohle der Bewohnerinnen und Bewohner umgesetzt – behutsam und professionell. Das macht das Miteinander im Pflegewohnhaus Magdalena angenehm und wertschätzend!“

©Caritas Kärnten Marion Auer-Fercher, kaufmännische Geschäftsleitung Caritas Kärnten, freut sich über die positive Weiterentwicklung des Pflegewohnhauses Magdalena.

Positive Entwicklung

Diese positive Entwicklung des Haus Magdalena zeugt somit von einem gelungenen Übernahmemodell, heißt es vonseiten der Stadt weiter. Das erfolgreiche Modell der Caritas im ehemaligen „Hülgerthpark“ verbindet soziale Verantwortung mit ökonomischer Effizienz und dient als positives Beispiel für öffentlich-private Kooperationen im Pflege- und Betreuungsbereich, wird abschließend mitgeteilt.