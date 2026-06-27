Lamas, Ponys, Esel und Co.: Melcherhof lädt zu Sommerfest

Am 4. Juli, lädt der Tierpflege- und Gnadenhof Melcherhof von 10 bis 13 Uhr zum Sommerfest nach Grafenstein ein. Besucher erwartet ein abwechslungsreicher Vormittag mit Tierbegegnungen, Hofführungen, Informationen über die Arbeit des Lebenshofes sowie einem gemütlichen Beisammensein für die ganze Familie.

Mehr als 100 gerettete Tiere haben ein Zuhause

Der Melcherhof ist ein Lebenshof für Tiere in Not und bietet mehr als 100 geretteten Tieren ein dauerhaftes und würdevolles Zuhause, teilt der Verein in einer Aussendung mit. Schweine, Pferde, Ponys, Esel, Schafe, Ziegen, Lama und Kaninchen dürfen hier ihren Lebensabend in Sicherheit verbringen. Träger des Hofes ist der Verein für Tier- und Naturschutz in Österreich. Neben der Versorgung der Tiere versteht sich der Melcherhof auch als Bildungs- und Begegnungsort. Schulgruppen, Familien, Kindergruppen und interessierte Besucher erhalten Einblicke in Tierwohl, Naturschutz und nachhaltiges Leben.

©zVg. / Melcherhof Am Samstag, dem 4. Juli, öffnet der Tierpflege- und Gnadenhof Melcherhof seine Tore.

Abwechslungsreiches Programm am 4. Juli

Beim Sommerfest erwarten die Gäste Hofführungen, Tiererlebnisse, eine Kinder-Spielecke, Informationen zu Tierpatenschaften, eine Tombola mit hochwertigen Preisen sowie Kaffee, Kuchen und weitere Köstlichkeiten. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, den Hof kennenzulernen, mit den Tieren in Kontakt zu kommen und mehr über die tägliche Arbeit eines Lebenshofes zu erfahren, wird abschließend mitgeteilt.