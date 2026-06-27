Actionsport und Musik am Wörthersee: Festival lockte hunderte Besucher an

Das Beach & Sports Festival, veranstaltet von der Wörthersee-Rosental Tourismus GmbH, brachte an beiden Tagen ein vielseitiges Programm für Sportbegeisterte jeden Alters an den Wörthersee – vom Wasser bis ans Festivalgelände, von Einsteigern bis zu Profis. Rund 450 Besucher nutzten die Gelegenheit, neue Sportarten auszuprobieren und Festivalatmosphäre direkt am See zu erleben, teilen die Veranstalter mit.

Besucher konnten Trendsportarten ausprobieren

Mit einem einzigen Ticket konnten Besucher gleich eine ganze Reihe an Trendsportarten ausprobieren – viele davon abseits des klassischen Sportangebots, das man sonst aus dem Alltag kennt, heißt es weiter. Wingfoilen, Pumpfoilen, Flatland Skimboarding, Surfskaten oder das Durchanteln im Ninja Warrior Park – das sind Sportarten, die in der Öffentlichkeit kaum sichtbar sind, sich aber einer wachsenden, begeisterten Community erfreuen. Das Beach & Sports Festival bot dabei einen Einblick.

Open-Air-Kino am See und zwei Live-Konzerte

Selbst das Gewitter am Samstagabend konnte der Stimmung beim Open-Air-Kino am See nichts anhaben. Mit der Wörthersee-Vorpremiere des Wakeboard-Films „On Wakeation“ und Kurzfilmen der International Ocean Film Tour erlebten die Besucher einen unvergesslichen Abend direkt am Wörthersee, teilen die Veranstalter weiter mit. Den musikalischen Abschluss des Festivals gestalteten am Sonntag LUTI und Singer-Songwriter Ramon Miles mit zwei Live-Konzerten. „Besonders freut uns, dass so viele Besucherinnen und Besucher neue Sportarten kennenlernen und selbst ausprobieren konnten. Genau dieses aktive Urlaubserlebnis wollen wir als Tourismusregion vermitteln“, zieht Peter Peschel, Geschäftsführer der Region Wörthersee-Rosental, eine positive Bilanz.