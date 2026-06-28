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Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Frau, die aus einer Flasche trinkt, einen Alkomaten und ein Polizeiauto.
Ein Alkolenker verursachte am Samstagnachmittag einen Unfall in Klagenfurt.
Klagenfurt
28/06/2026
Sachschaden

Schwer Betrunkener baut Unfall und begeht Fahrerflucht in Klagenfurt

In der Klagenfurter Innenstadt gab es gestern am Nachmittag einen Unfall. Die Polizei konnte den geflüchteten Unfalllenker ausfindig machen – er war schwer alkoholisiert.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)
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Am 27. Juni verursachte ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land im Stadtgebiet von Klagenfurt einen Verkehrsunfall. Bei dem Unfall entstand glücklicherweise nur Sachschaden, doch der Lenker flüchtete vom Unfallort. Die Polizei hielt ihn nur kurze Zeit später im Bereich Lambichl an und kontrollierte ihn und sein Auto. Dabei wurden die Beamten in ihrem Verdacht bestärkt, dass der 57-Jährige betrunken mit dem Auto unterwegs gewesen war. „Ein mit ihm durchgeführter Alkomattest ergab eine schwere Alkoholisierung. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt“, so die Polizei abschließend.

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