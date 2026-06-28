Drogenkontrolle: Kärntner (20) zeigt Polizei Ausweis seines Bruders

Diensthündin „Kiri“ hatte den richtigen Riecher: Nach einer Verkehrskontrolle auf der S37 fand die Polizei weitere Suchtmittel im Auto eines 20-Jährigen, gegen den nun mehrere Anzeigen folgen.

Am 27. Juni 2026 gegen 18.23 Uhr wurde ein 20-jähriger Mann auf der Klagenfurter Schnellstraße (S37) im Bezirk St. Veit an der Glan von der Polizei angehalten. Ziel der Beamten war eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle. Bei genauem Hinsehen stellte die Polizei beim Lenker „eindeutige Symptome einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel“ fest werden. Daraufhin wurde eine klinische Untersuchung mit dem 20-Jährigen gemacht, die seine Fahruntauglichkeit bestätigte.

Falschen Ausweis gezeigt

Dann wartete die nächste unliebsame Überraschung auf die Beamten: „Der Führerschein konnte dem 20-Jährigen nicht vorläufig abgenommen werden, da er über keine gültige Lenkberechtigung verfügt.“ Und damit nicht genug: Wohl um seine Führerscheinlosigkeit zu vertuschen, zeigte er der Polizei den Ausweis seines Bruders. Die Beamten kamen der falschen Identitätsangabe jedoch auf die Schliche.

„Kiri“ fand noch mehr Drogen

Während der Fahrzeugkontrolle nahmen die Beamten starken Cannabisgeruch wahr, was sie zum Anlass nahmen, das Auto und auch die Insassen zu durchsuchen. Dabei stellten sie eine geringe Menge an Suchmitteln sicher. Zur weiteren Durchsuchung des Fahrzeuges wurde ein Diensthundeführer mit der Diensthündin „Kiri“ hinzugezogen. Die Hündin fand schließlich noch weitere Suchtmittel im Auto. „Der 20-Jährige wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen sowie strafrechtlicher Delikte angezeigt“, so die Polizei abschließend.