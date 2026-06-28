Kärntner Nachwuchsmusikerinnen holen Bundessieg bei „prima la musica“

80 junge Musikerinnen und Musiker aus Kärnten sind am Samstag im Klagenfurter Konzerthaus für ihre Erfolge beim Bundeswettbewerb "prima la musica" geehrt worden. Besonders erfolgreich war das BRG Viktring.

Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) hat am Samstag (27. Juni) 80 Kärntner Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bundeswettbewerbs „prima la musica“ im Klagenfurter Konzerthaus ausgezeichnet. Mit der Ehrung würdigte das Land die Leistungen der jungen Musikerinnen und Musiker, die beim größten österreichischen Jugendmusikwettbewerb Gold-, Silber- und Bronzeauszeichnungen erringen konnten. Besonders erfolgreich war das BRG Viktring: Die Schülerinnen Christina Zoff, Anna Rosa Mandl und Lara Satz sicherten sich den Bundessieg und holten damit den ersten Platz nach Kärnten. Im Rahmen der Feier betonte Fellner:

Außerordentliche Erfolge müssen vor den Vorhang. Diese jungen Menschen begeistern andere mit ihrem Talent, ihrem Können und vor allem mit ihrer Lebensfreude. Durch sie wird Musik zu einer Sprache, die verbindet.“

Rekordbeteiligung aus Kärnten

Am Bundeswettbewerb, der heuer in Eisenstadt stattfand, nahmen mehr als 1.000 Landespreisträgerinnen und -preisträger aus ganz Österreich teil. Kärnten war mit insgesamt 80 ausgezeichneten Nachwuchsmusikerinnen und -musikern, darunter auch Ensembles, vertreten. Bereits beim Landeswettbewerb hatte das Bundesland einen Rekord verzeichnet: 360 Kinder und Jugendliche aus 27 Musikschulen stellten sich dort dem Wettbewerb. Die Teilnehmer traten sowohl als Solisten als auch in Ensembles an.

Förderung junger Talente

Die ausgezeichneten Musikerinnen und Musiker werden an den Kärntner Musikschulen, im Exzellenzcluster Musik sowie im Hochbegabtenförderprogramm der Musikschulen des Landes in Zusammenarbeit mit der Gustav Mahler Privatuniversität ausgebildet. Fellner bedankte sich bei den Lehrkräften, Organisatoren sowie den Familien der jungen Talente. Sie alle würden dazu beitragen, dass sich die Kinder und Jugendlichen musikalisch entwickeln und ihre Erfolge feiern können. Musikalisch umrahmt wurde die Ehrung unter anderem von den „Tenorhorn Boys“, den „Woodwind Wonders“ sowie weiteren jungen Musikerinnen und Musikern aus Kärnten.