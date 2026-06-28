Bildergalerie: Beste Stimmung bei „BBQ & Reggae Night“ in Pörtschach

Sommerliche Temperaturen, entspannte Reggae-Musik und Spezialitäten vom Grill: Im Balance Hotel in Pörtschach fand am Samstagabend die „Louisiana BBQ & Reggae Night“ statt. Wir haben die besten Fotos des Abends für euch.

Am Samstag (27. Juni) fand im Balance Hotel in Pörtschach ein besonderes Event statt: die „Louisiana BBQ & Reggae Night“. Auf der Terrasse des Hotels wurden den Gästen verschiedene BBQ-Spezialitäten im Stil der amerikanischen Südstaatenküche serviert. Begleitet wurde der Abend von Reggae-Musik, die für eine entspannte Atmosphäre sorgte. Die Kombination aus Kulinarik und Livemusik machte die Veranstaltung zu einem stimmungsvollen Sommerabend für die Besucher. In unserer Bildergalerie zeigen wir euch die Highlights des Abends.

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