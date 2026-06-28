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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehrmann mit einem Falken.
Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt rettete am Samstag einen Falken.
Klagenfurt
28/06/2026
Turmfalke

Tierischer Einsatz: Feuerwehr rettet verletzten Greifvogel

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt wurde am Samstag zu einem besonderen Einsatz gerufen: Im Innenhof einer Wohnanlage hatte ein aufmerksamer Bewohner einen verletzten Turmfalken gesehen.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)
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Zu einem tierischen Einsatz wurde die Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Sonntag (28. Juni) gerufen: In einem Innenhof einer Wohnsiedlung entdeckte ein aufmerksamer Bewohner einen verletzten Turmfalken und verständigte die Einsatzkräfte. Vor Ort angekommen, stellten die Florianis fest: „Aufgrund einer Flügelverletzung konnte der Greifvogel nicht mehr fliegen.“ Sofort machten sie sich ans Werk, um dem Falken zu helfen. Die Florianis fingen den Turmfalken behutsam ein und übergaben ihn anschließend der Tierrettung, wo er nun weiter versorgt wird.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehrmann mit einem Falken.
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Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt rückte am Samstag zur Falkenrettung aus.
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