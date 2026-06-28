Tierischer Einsatz: Feuerwehr rettet verletzten Greifvogel

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt wurde am Samstag zu einem besonderen Einsatz gerufen: Im Innenhof einer Wohnanlage hatte ein aufmerksamer Bewohner einen verletzten Turmfalken gesehen.

Zu einem tierischen Einsatz wurde die Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Sonntag (28. Juni) gerufen: In einem Innenhof einer Wohnsiedlung entdeckte ein aufmerksamer Bewohner einen verletzten Turmfalken und verständigte die Einsatzkräfte. Vor Ort angekommen, stellten die Florianis fest: „Aufgrund einer Flügelverletzung konnte der Greifvogel nicht mehr fliegen.“ Sofort machten sie sich ans Werk, um dem Falken zu helfen. Die Florianis fingen den Turmfalken behutsam ein und übergaben ihn anschließend der Tierrettung, wo er nun weiter versorgt wird.