Rote Hitzewarnung für Klagenfurt und Villach

Kärnten erlebt am Sonntag den Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle. Für die beiden größten Städte des Landes wurde wegen der extremen Temperaturen sogar die höchste Hitzewarnstufe ausgegeben.

In Klagenfurt und Villach wird es heute besonders heiß.

In Klagenfurt und Villach wird es heute besonders heiß.

Am heutigen Sonntag (28. Juni) erreicht die aktuelle Hitzewelle in Österreich ihren Höhepunkt – und auch in Kärnten wird es außerordentlich heiß. Fast im gesamten Land gilt eine orange Hitzewarnung.

©GeoSphere Austria Für ganz Kärnten gilt am Sonntag eine orange Hitzewarnung, in Klagenfurt und Villach wurde sogar Warnstufe Rot ausgerufen.

Rote Hitzewarnung in Klagenfurt und Villach

Für Klagenfurt und Villach hat die GeoSphere Austria sogar die höchste Warnstufe ausgerufen: Es gilt eine rote Hitzewarnung. Temperaturen über 35 Grad und die anhaltende Belastung durch die extreme Hitze können vor allem für ältere Menschen, Kinder und gesundheitlich Vorbelastete gefährlich werden. Und auch für Montag geben die Wetterexperten noch keine Entwarnung für die größten Kärntner Städte. Die rote Hitzewarnung gilt dort auch zu Wochenbeginn noch.

Was bedeutet Warnstufe Rot? Die GeoSphere Austria erklärt die rote Warnstufe wie folgt: „Gefahr! Aufgrund der aktuellen Wettersituation kommt es zu Beeinträchtigungen des Alltags und/oder zu Schäden in größerem Ausmaß.“ Die Meteorologen raten dazu, bei roter Warnstufe stets die aktuellen Wetterprognosen im Blick zu behalten und gegebenenfalls die Anweisungen des Zivilschutzes zu befolgen.

So geht es mit der Hitze in Kärnten weiter

Nach dem Höhepunkt der Hitzewelle mit bis zu 37 Grad am Sonntag und weiterhin hochsommerlichen Temperaturen bis zu 36 Grad am Montag bleibt Kärnten zunächst fest im Griff der Hitze. Auch am Dienstag sind noch einmal bis zu 35 Grad möglich, gleichzeitig steigt die Schwüle und von Westen her nimmt die Gewittergefahr zu. Am Mittwoch erreicht schließlich eine Kaltfront das Bundesland: Nach nochmals heißen 29 bis 33 Grad sind verbreitet kräftige Gewitter zu erwarten, die das vorläufige Ende der Hitzewelle einläuten. Ab Donnerstag stellt sich deutlich angenehmeres Sommerwetter ein. Eine detaillierte Wochenprognose findest du hier: 37 Grad in Kärnten – dann bringen Gewitter Abkühlung.