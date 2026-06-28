Akademische Meisterschaften: LAC-Athlet holt Gesamtsieg

LAC-Athlet Florian Herbst hat bei den steirischen akademischen Meisterschaften in Graz seine Vielseitigkeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt und holt sich den Gesamtsieg im Mehrkampf.

Florian Herbst stellte bei den steirischen akademischen Meisterschaften seine Mehrkampffähigkeiten unter Beweis.

Florian Herbst stellte bei den steirischen akademischen Meisterschaften seine Mehrkampffähigkeiten unter Beweis.

Seine Mehrkampffähigkeiten unter Beweis gestellt hat Florian Herbst bei den steirischen akademischen Meisterschaften in Graz. Der LAC-Klagenfurt-Athlet lief die 100 Meter in 11,56 Sekunden, kam im Weitsprung auf 5,91 Meter, stieß die 7,25 Kilogramm-Kugel auf 10,94 Meter, lief die 1000 Meter in 2:45 Minuten und holte sich damit den Gesamtsieg. Ab sofort darf der Medizinstudent sich „Steirischer Akademischer Meister“ nennen, teilt der Verein erfreut mit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.06.2026 um 18:31 Uhr aktualisiert