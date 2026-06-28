Alko-Unfall: Lenkerin prallt gegen Verkehrszeichen

Heute kam es auf der Köttmannsdorfer Straße zu einem Unfall. Eine 46-Jährige prallte gegen Straßenleitpflöcke und ein Verkehrszeichen. Sie wurde dabei verletzt.

Die Polizei führte einen Alkotest durch und dieser ergab bei der Lenkerin eine mittelschwere Alkoholisierung.

Die Polizei führte einen Alkotest durch und dieser ergab bei der Lenkerin eine mittelschwere Alkoholisierung.

Am heutigen Sonntag gegen 17.30 Uhr lenkte eine 46-jährige Klagenfurterin ihr Auto auf der Köttmannsdorfer Straße (L99) von Köttmannsdorf kommend in Fahrtrichtung Lambichl. Im Bereich Trabesing, Gemeinde Köttmannsdorf, kam sie in einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab.

Verletzungen am Handgelenk

Sie kollidierte mit mehreren Straßenleitpflöcken sowie einem Verkehrszeichen und kam in weiterer Folge auf einer angrenzenden Wiese mit ihrem Fahrzeug zum Stillstand, teilt die Polizei mit. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. „Ein mit der Lenkerin durchgeführter Alkomattest ergab eine mittelschwere Alkoholisierung. Der Führerschein wurde ihr abgenommen“, so die Beamten. Die 46-Jährige erlitt Verletzungen am Handgelenk und begab sich selbstständig in das UKH Klagenfurt.