Immer mehr Geschlechtskrankheiten: Kärnten reagiert mit neuem Angebot

Der "Checkpoint sexuelle Gesundheit" in Klagenfurt erweitert sein Angebot. Ab 1. Juli werden dort neben Beratung und Tests erstmals auch Diagnostik und medizinische Behandlungen für sexuell übertragbare Infektionen angeboten.

Ab Juli kann man sich im "Checkpoint sexuelle Gesundheit" medizinisch behandeln lassen.

Ab Juli kann man sich im "Checkpoint sexuelle Gesundheit" medizinisch behandeln lassen.

Mit 1. Juli wird der „Checkpoint sexuelle Gesundheit“ in der Klagenfurter Bahnhofstraße offiziell zum umfassenden Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit. Neben Beratung und Testungen werden dort künftig auch Diagnostik und medizinische Behandlungen für sexuell übertragbare Infektionen angeboten.

Europaweiter Anstieg bei Geschlechtskrankheiten

Wie Gesundheitslandesrätin Beate Prettner erklärte, reagiert Kärnten damit auf einen europaweiten Anstieg sexuell übertragbarer Erkrankungen. Aktuelle Daten des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) zeigen Rekordwerte bei Gonorrhö, Syphilis und Chlamydien. Prettner betont: „Diese Entwicklung ist medizinisch und epidemiologisch alarmierend.“ Das ECDC fordert angesichts dieser Trends einen leichteren Zugang zu Tests, Präventionsangeboten und einer raschen Behandlung.

Behandlung ohne Umweg über das Krankenhaus

Und darauf hat Kärnten nun reagiert. Bislang mussten viele Betroffene nach einer Diagnose zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Künftig sollen Beratung, Testung, Diagnose und Therapie erstmals außerhalb eines Spitals unter einem Dach erfolgen. Ein vergleichbares Angebot gibt es laut Land derzeit nur in Wien. Prettner erklärt:

Was bisher gefehlt hat, war die Therapie im Checkpoint – mit Rezepturrecht. Der Weg ins Krankenhaus, der nun vielfach wegfällt, war für viele Betroffene eine Hürde – aus Angst, Scham oder organisatorischen Gründen.“

Ziel sei es nun, Behandlungen schneller zu beginnen, Infektionsketten zu unterbrechen und gleichzeitig das Klinikum Klagenfurt zu entlasten. Rund acht von zehn Patienten sollen künftig nicht mehr ins Krankenhaus überwiesen werden müssen.

Mehr als 2.000 Kontakte pro Jahr geplant

An zwei medizinischen Öffnungstagen pro Woche sollen künftig jährlich mehr als 2.000 Patientenkontakte möglich sein. Dermatologin Lucia Oberleitner und Checkpoint-Leiter Günther Nagele betonen, dass medizinische Versorgung, psychosoziale Beratung und Prävention eng miteinander verknüpft werden: „Wir schaffen hier einen echten ,best point of service‘“, erklären die beiden.

Kosten werden übernommen

Die ärztlichen Leistungen werden über die eCard von der Österreichischen Gesundheitskasse finanziert. Der Kärntner Gesundheitsfonds übernimmt die Investitionskosten für den Umbau sowie zusätzliches Personal. Für 2026 sind laut Land Investitionen von rund 140.000 Euro vorgesehen, ab 2027 belaufen sich die laufenden Kosten auf etwa 60.000 Euro jährlich.