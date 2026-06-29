Gratis ins Strandbad: Großes Familienfest in Klagenfurt

Das Strandbad Klagenfurt wird am Samstag wieder zur Erlebniswelt für Groß und Klein. Bei freiem Eintritt warten von 10 bis 17 Uhr zahlreiche Attraktionen, eine Sautrogregatta und ein buntes Unterhaltungsprogramm auf die Besucher.

Die Stadtwerke Klagenfurt laden am Samstag, dem 4. Juli, erneut zum Familienfest ins Strandbad Klagenfurt ein. Zwischen 10 und 17 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Erwachsene. Während der gesamten Veranstaltung ist der Eintritt ins Strandbad kostenlos.

Buntes Programm wartet

Auf dem Programm stehen unter anderem Kinderschminken, Bastelstationen, eine Hüpfburg sowie eine Ballonkünstlerin. Am Glücksrad können zahlreiche Sachpreise und Goodies gewonnen werden. Außerdem haben sich Spieler des EC KAC zu einer Autogrammstunde angekündigt.

© Helge Bauer Auch Kinderschminken wird beim Familienfest im Klagenfurter Strandbad angeboten.

Sautrogregatta als Höhepunkt

Ein besonderes Highlight bildet um 14 Uhr die Sautrogregatta. Dabei treten Zweierteams in eigens angefertigten Holztrögen gegeneinander an und kämpfen auf dem Wasser um den Sieg. Den Gewinnern winken unter anderem Saisonkarten für das Strandbad 2027, Pokale und Klagenfurter City Zehner. Die Anmeldung ist bereits online möglich.

Kostenlose Anreise mit dem Bäderblitz

Auch die Anreise soll möglichst unkompliziert sein. Der historische „Bäderblitz“ verkehrt zwischen 9.30 und 17 Uhr im Stundentakt kostenlos zwischen dem Neuen Platz und dem Strandbad. Unterwegs hält er außerdem bei der Steinernen Brücke sowie bei Minimundus beziehungsweise der Universität. Alternativ ist das Strandbad auch mit den Bussen der Klagenfurt Mobil GmbH erreichbar. Regelmäßig verkehren die Linien C, 4 und 20, an Wochenenden zusätzlich die Linien 2 und 8 sowie während der Sommersaison auch die Linie 10.