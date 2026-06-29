Kärntner Holz- und Agrarbetrieb ist insolvent: Sieben Mitarbeiter betroffen

Über das Vermögen der Kruschitz Maschinen & Service GmbH wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Der Betrieb ist unter anderem in der Erzeugung von Brennelementen aus Holz sowie im Erdbewegungs-, Winterdienst- und Agrarbereich tätig.

Die Kruschitz Maschinen & Service GmbH beschäftigt sich unter anderem mit der Erbringung von Serviceleistungen mit land- und forstwirtschaftlichen Maschinen.

Die Kruschitz Maschinen & Service GmbH beschäftigt sich unter anderem mit der Erbringung von Serviceleistungen mit land- und forstwirtschaftlichen Maschinen.

Über das Vermögen der Kruschitz Maschinen & Service GmbH mit Sitz in Wellersdorf (Gemeinde Ludmannsdorf, Klagenfurt-Land) ist am 29. Juni 2026 über Gläubigeranträge ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das teilte der KSV1870 am Montag mit.

Sieben Dienstnehmer betroffen

Das Unternehmen betreibt die Erzeugung von Brennelementen aus Holz und Rinde. Darüber hinaus ist der Betrieb in den Bereichen Erdbewegung, Agrarservice (Erbringung von Serviceleistungen mit land- und forstwirtschaftlichen Maschinen) sowie Sommer- und Winterdienst tätig und übernimmt unter anderem die Betreuung und Reinigung von Verkehrsflächen. Derzeit liegen dem KSV1870 noch keine Informationen über die Vermögens- und Schuldenlage des Unternehmens vor. Laut Angaben des AKV sind sieben Dienstnehmer von der Insolvenz betroffen.

Gläubigerversammlung am 17. August

Gläubiger können ihre Forderungen bis spätestens 3. August 2026 beim Konkursverfahren anmelden. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Robert Levovnik bestellt. Die erste Gläubigerversammlung sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung sind für 17. August 2026 angesetzt.