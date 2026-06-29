Achtung Autofahrer: St. Veiter Straße wird teilweise gesperrt

Wegen Abbrucharbeiten an einem Wohnhaus kommt es ab 13. Juli zu Verkehrsbehinderungen auf der St. Veiter Straße in Klagenfurt. Stadtauswärts wird der betroffene Abschnitt für eine Woche gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

Autofahrer müssen sich in Klagenfurt ab Montag, dem 13. Juli, auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Aufgrund von Abbrucharbeiten an einem Wohnhaus in der St. Veiter Straße 60 wird die St. Veiter Straße stadtauswärts bis einschließlich 19. Juli 2026 teilweise gesperrt.

Umleitungen für Autos und LKW

Während der Sperre werden Pkw und Busse über die Morogasse und die Georg-Lora-Straße umgeleitet. Anschließend führt die Route wieder auf die St. Veiter Straße beim Billa-Parkplatz. Für Lkw gilt eine großräumigere Umleitung über die Kraßniggstraße, Pischeldorfer Straße, Dammgasse und Durchlassstraße bis zur Einmündung auf Höhe des Interspar. Der Geh- und Radverkehr wird laut Stadt Klagenfurt sicher an der Baustelle vorbeigeführt.

Stadteinwärts bleibt die St. Veiter Straße befahrbar

Bei Bedarf richtet die Klagenfurt Mobil GmbH (KMG) Ersatzhaltestellen in der St. Veiter Straße südlich der Morogasse sowie in der Morogasse zwischen St. Veiter Straße und Georg-Lora-Straße ein. Die Ein- und Ausfahrt in die Morogasse bleibt während der Bauarbeiten jederzeit möglich. Stadteinwärts bleibt die St. Veiter Straße durchgehend befahrbar. Nach derzeitiger Planung soll die Sperre bereits mit Montag, dem 20. Juli, wieder aufgehoben werden.