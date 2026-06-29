Umbau in Klagenfurt: 37 Millionen Euro für neuen Bildungscampus

Große Pläne für den Bildungsstandort Klagenfurt: Die Hubertusstraße wird für rund 37 Millionen Euro komplett modernisiert. Bis Ende 2031 entsteht hier ein zukunftsorientierter Campus für rund 2.000 Kinder und Jugendliche.

Großprojekt für den Kärntner Bildungsbereich: Der Standort in der Klagenfurter Hubertusstraße wird in den kommenden Jahren komplett umgestaltet. Wie in einer Aussendung des Landes Kärnten und der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) bekannt gegeben wurde, investiert der Bund rund 37 Millionen Euro in eine umfassende Funktionssanierung.

Platz für 2.000 Kinder und Jugendliche

Nach dem Umbau werden mehrere Bildungseinrichtungen – darunter die AHS, die BAfEP samt Praxiskindergarten sowie die PH mit ihren Praxisschulen – an einem gemeinsamen Standort zusammengefasst. Rund 2.000 Kinder und Jugendliche sowie 250 Lehrende sollen hier ab Ende 2031 Platz finden. Bildungslandesrat Peter Reichmann sprach bei der heutigen Präsentation von einem „starken Signal für den Bildungsstandort“ und betonte: „Diese Investition ist weit mehr als ein bauliches Projekt – sie ist ein klares Bekenntnis zur Qualität der Bildung und Ausbildung.“

Keine neue Bodenversiegelung

Der neue Platz entsteht komplett ohne zusätzlichen Neubau oder Bodenversiegelung. Durch die Absiedelung von Teilen der PH Klagenfurt wird der bestehende Raum intelligent umstrukturiert. „Mit dem neuen Bildungscampus schaffen wir nicht nur ein modernisiertes Schulgebäude, sondern auch einen Lern- und Lebensraum, der den Anforderungen zeitgemäßer Bildung gerecht wird“, zeigt sich auch Bildungsdirektorin Isabella Penz begeistert.

Baustart im Jahr 2028

Den Architekturwettbewerb konnten j-c-k Architekten aus Graz für sich entscheiden. Die Pläne sehen unter anderem flexible Raumkonzepte, offene Lernbereiche, eine gemeinsam genutzte Mensa sowie Innenhöfe vor, die als Freiluftklassen dienen. Zudem wird die Haustechnik aus dem Jahr 1969 generalsaniert, um den „klimaaktiv Silber Standard“ zu erreichen. Der Baustart ist für 2028 angesetzt.