TV-Auftakt: Klagenfurter Magdas Lokal bei „Mein Lokal, Dein Lokal“

Am heutigen Montag startet die beliebte Wörthersee-Woche des TV-Formats „Mein Lokal, Dein Lokal“. Den Anfang macht das Magdas Lokal, das mit einem ganz besonderen Konzept punkten will.

Heute, am Montag, den 29. Juni 2026, wird es für die Kärntner Gastroszene spannend. Das Klagenfurter „Magdas Lokal“ macht den Auftakt zur großen Wörthersee-Woche des beliebten TV-Formats „Mein Lokal, Dein Lokal“ auf Kabel Eins. Gastgeberin Gudi Lopan präsentiert dem Fernsehpublikum und der Gastro-Konkurrenz ein Konzept, das weit über normales Essengehen hinausgeht. Im Magdas Lokal arbeiten Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammen. Neben sozialem Engagement wird hier vor allem eine weltoffene Küche geboten.

„Gegenseitige Wertschätzung statt Konkurrenz“

Dass das Konzept perfekt in die Region passt, betont auch Stefan Sternad im Namen der teilnehmenden Betriebe in einer Presseaussendung: „Das Magdas zeigt eindrucksvoll, wie Gastronomie Menschen verbinden kann. Jeder Betrieb unserer Runde hat seinen eigenen Charakter und seine eigene Geschichte. Genau diese unterschiedlichen Zugänge machen die kulinarische Vielfalt unserer Region aus.“ Wer wissen will, wie das Klagenfurter Kult-Lokal bei den anderen Gastronomen abschneidet, sollte heute einschalten: Die Folge wird am Montag, 29. Juni 2026, um 17.55 Uhr auf Kabel Eins ausgestrahlt. In den kommenden Tagen folgen dann die weiteren Betriebe der Wörthersee-Runde.